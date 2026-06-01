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Fútbol Internacional

Concepción fue su casa: fue rechazado en Lota Schwager, lo quiso Colo Colo y ahora jugará el Mundial 2026

Notable historia de un goleador que tras el portazo en Chile relanzó su carrera. Ahora está consolidado en su selección.

Por Nelson Martinez

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Uno de los duelos del ahora goleador que irá al Mundial.
© Archivo.Uno de los duelos del ahora goleador que irá al Mundial.

De esas historias que sacan una sonrisa en Deportes Concepción y que hoy tienen a un ex delantero lila viviendo el sueño de ir al Mundial 2026. Tal cual, ya que goleador paraguayo fue notificado de que está en la nómina de Gustavo Alfaro e irá al torneo.

El aludido es Gabriel Ávalos, artillero que hoy defiende a Independiente de Avellaneda, tras gran campaña goleadora en Argentinos Juniors. El paraguayo tuvo un desconocido paso por Chile hace unos años, hasta siendo rechazado.

El ariete de 35 años que en su momento buscó Colo Colo llegó a probarse al sur de Chile en el año 2013. Ahí buscó suerte en Lota Schwager, elenco que sorpresivamente le bajó el pulgar cuando estaban en Primera B.

De Lota al Conce y después al Mundial 2026

Gabriel Ávalos encabeza la lista de Paraguay en el Mundial 2026. El goleador de Independiente pasó por el fútbol chileno, donde fue rechazado al probarse en Lota Schwager, el año 2013.

Ávalos jugando por Paraguay /Getty Images

Ávalos jugando por Paraguay /Getty Images

Según relata Dale Lota, el entrenador Jaime Nova vio a dos extranjeros que llegaron a probarse al Federico Schwager: el volante japonés Hiroki Uchida y el delantero Paraguayo Gabriel Ávalos.

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“Nova pidió la contratación de Uchida, pero a Ávalos le bajó inmediatamente el pulgar. El nipón recibió la oferta minera, pero su representante la consideró insuficiente, por lo cual emigraron a Huachipato”, consigna el medio.

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Gabriel Ávalos partió a Deportes Concepción, donde anotó en seis oportunidades y logró encaminar su carrera goleadora. Con pasos por equipos como Peñarol, Godoy Cruz, Argentinos Juniors e Independiente, fue llamado a la selección paraguaya y ahora convocado al Mundial 2026.

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Esta es la nómina paraguaya:

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