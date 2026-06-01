Uno de los habituales rostros en las transmisiones del fútbol chileno repasa su historia personal y profesional junto a RedGol.

Lo vemos cada semana en las pantallas cantando goles en TNT Sports y ya es uno más del fútbol chileno. Fabián Astudillo (30) sigue sumando experiencia como relator y junto a RedGol repasa su historia personal y profesional.

Fabi se formó con Claudio Palma y Alejandro Lorca como profes, dando sus primeros pasos en Radio La Clave. Después de dar la vuelta larga, hoy tiene tres pegas, donde hace poco incluso dejó el cuarto pituto como conserje de edificios.

“Hoy estoy en TNT Sports, Canal 13 y en el canal de Youtube Picado. Esta es un una carrera de aliento largo, donde a pesar de haber crecido, hay muchas cosas por pulir. Hoy hacemos previas de 20 o 30 minutos en los partidos, lo que permite estar en la conducción o en programas de TNT Sports”, relata.

Las críticas y la nueva camada de relatores del fútbol chileno

Fabián Astudillo dice que sus inicios en el relato fueron complejos. Joven aún, admite que su primera dificultad en televisión era “sacarme el chip de la radio. Eso fue super difícil”. Pese a eso, hoy hasta las hace de conductor en las transmisiones.

“Sobre las críticas, antes de entrar al canal me autoflagelaba mucho. Ahora trato de hacer un autoanálisis más general y redondear si fue una buena pega o no. Logré asimilar que esto es una carrera de largo aliento, ir mejorando, corrigiendo y no echarme a morir porque me equivoqué”, afirma.

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Conocido es el mito de la “eterna rivalidad” en la carrera de relatores del fútbol chileno. Sin embargo, Astudillo dice que en la nueva camada esa afirmación no corre entre sus pares.

-Cuente la firme: ¿Cómo es la cosa entre los actuales relatores?

Creo que en la camada joven de relatores a nivel nacional nos llevamos súper bien. Yo me llevo muy bien con Ivo Bay de la Cooperativa, con el Ricardo Shannon, a veces nos mandamos saludos internamente. Esa típica envidia de la que siempre han hablado que hay entre relatores, al menos en nuestra camada yo no la he sentido.

Astudillo junto a sus compañeros relatores de TNT Sports.

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–¿Se ve pronto relatando a los grandes del fútbol chileno en TNT Sports?

Cuando yo partí los 18 años, alguien me decía, “oye, lo hací bien.” Yo inmediatamente me ponía a soñar y pensaba: “Uy, ¿cómo será un partido de un grande?”. Pero ya cuando estai inserto en el medio, ya sea radial o televisivo, entiendes que cuando toque relatar a un equipo grande es porque realmente ese es el momento.

-¿Cómo se maneja el relato cuando te toca narrar al equipo de tus amores?

Muchos colegas me lo han comentado, cuando a ti te gusta un equipo, normalmente tú tratas de gritar más el gol que le hacen a tu equipo, para que no sea evidente. Yo me tengo que emocionar, por ejemplo, con un gol de Colo Colo y la U si están jugando. Y si empatan, gritar ambos goles con la misma fuerza, porque me están escuchando hinchas que mueren por sus equipos.

Fabián y su faceta participando en programas del canal.

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-Entonces no corre el mito ese de “yo hago mi pega, no soy de ningún equipo”

Yo creo que si te gusta el fútbol y si uno se dedica a esto, al periodismo, al relato, al comentario, en algún momento de tu vida te tiene que gustar un equipo. Es raro que te guste el fútbol sin hinchar por un equipo, pero ya cuando hay un tinte profesional de por medio, la cosa cambia. Ahí tú tienes que entender que se pueden herir sensibilidades de manera más fácil, pero tampoco ser hipócrita, no gritar los goles y no ponerle emoción.

Sus años como conserje

Fabián Astudillo trabajó ocho años como conserje en edificios, buscando nuevos ingresos mientras pavimentaba su carrera como relator en el fútbol chileno. El ahora hombre de TNT Sports recuerda esa época.

“Estuve desde el año 2017, que trabajaba en Radio La Clave, hasta el fin del año anterior. Fueron prácticamente ocho años donde trataba de compatibilizar mis estudios (carrera de periodismo)”.

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Los inicios de Astudillo en la radio, mientras era conserje.

-O sea que estuvo relatando estos años en TNT Sports siendo también conserje…

Yo empecé tanto en radio como en televisión ganando por partidos. Sabía que en algún momento me iba a sentir seguro económica y laboralmente. A fin del año anterior me sentí tranquilo y dije: “Ya, lo suelto, fue una etapa, la quemé, la cumplí y ahora me dedico 100% a lo mío”.

-¿Cómo fueron esos años como conserje?

Partí en un edificio comercial en oficina trabajando solamente domingos y festivos. Los últimos cuatro o cinco años trabajé en un edificio residencial, pero solamente sábado y domingo. Y ahí la complejidad era si me daban algún partido, no sé, domingo al mediodía, era duro porque yo venía de una noche y tenía que hacerme el aguante de ir y y relatar a veces con pocas horas de sueño.

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–¿Se veía algún partido para pasar las horas de conserje?

Ahí estudiaba. Aprovechaba porque era un edificio muy tranquilo, vivía harta gente adulta, entonces 12 de la noche ya no llegaba ningún repartidor de comida o no entraba ni salía más gente. Ahí me dedicaba unas horas, mientras me diera la energía, de estudiar para la transmisión del día siguiente o para las transmisiones que venían.