El duelo que no tendrá transmisión en TV y podrás ver exclusivamente por streaming.

Regresa la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, que se disputará entre el 5 y 7 de junio con jornadas en la que se definirán los tres últimos clubes que clasificarán a las semifinales del nuevo certamen de la ANFP.

Fase donde O’Higgins ya tiene asegurado su cupo tras quedarse con el primer lugar del Grupo C, dejando en el camino a Limache, Palestino y Everton. Ojo, porque en esta ocasión también se transmitirá un partido exclusivamente por HBO Max, sin pasar por TV.

El partido que solo se verá en HBO Max

En el marco de la Copa de la Liga 2026, el encuentro entre Universidad Católica y Cobresal, programado para el próximo sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Claro Arena, se podrá ver de manera exclusiva a través de HBO Max.

Católica enfrentará a Cobresal en la fecha de la Copa de la Liga – Photosport

¿Cómo ver el partido?

Acceder con TNT Sports Premium (sin costo adicional)

Quienes ya cuenten con TNT Sports Premium a través de un operador de TV pueden ver el partido sin costo adicional en HBO Max, autenticando con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

Publicidad

Publicidad

ver también Programación Fecha 6 Copa de la Liga 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver EN VIVO

Paso a paso para acceder a TNT Sports en HBO Max

Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente: Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max Seleccionar “Iniciar sesión” Elegir la opción “Conectar con tu proveedor” Buscar el operador de TV correspondiente Ingresar con los datos de usuario (correo y contraseña del servicio contratado) Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido



Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max

● Los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno en vivo de forma inmediata.

Publicidad

Publicidad

Programación fecha 6 Copa de la Liga