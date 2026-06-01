Los xeneizes siguen golpeados por la eliminación a manos de U Católica en la Libertadores. Ahora se confirmó el adiós del líder del barco.

Sigue el caos en Boca Juniors. La reciente eliminación de Copa Libertadores a manos de U Católica hizo explotar La Bombonera y hay vientos de cambios en el gigante argentino.

Ante la lluvia de críticas sobre la administración de Juan Román Riquelme, el cuestionado ídolo xeneize tomó una decisión. Así lo informaron medios argentinos durante esta mañana.

“Lo que era un secreto a voces se terminó de hacer público: después de la dura eliminación de la fase de grupos de Libertadores, Claudio Ubeda dejó de ser el entrenador del Xeneize”, informó Olé.

Boca Juniors busca DT para jugar ante O’Higgins

Claudio Úbeda no va más como el entrenador del primer equipo de Boca Juniors. La derrota contra U Católica dejó la grande y la dirigencia bostera optó por calmar los ánimos ahora con miras a Copa Sudamericana, donde jugarán ante O’Higgins.

“Este lunes se dio la charla entre Juan Román Riquelme y el técnico, donde se le comunicó formalmente que no continuará después de junio. Y ahora ya sí, el desafío del presidente será buscar a su sucesor”, reportó el citado medio.

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Úbeda dirigió 34 partidos en el equipo, con un saldo de 18 triunfos, siete empates y nueve derrotas. La última de estas, ante la UC en Copa Libertadores, lo que sentenció su adiós.

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Ya miran de reojo la situación en Rancagua, donde O’Higgins jugará contra Boca Juniors el playoff de Copa Sudamericana. La ida será la semana del 20 de julio en La Bombonera, y la vuelta una semana más tarde en Chile.