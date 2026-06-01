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Primera B

Iquique ya tiene nuevo DT en la Primera B: ex pupilo lo llamó “la peor persona que me ha dirigido”

Un experimentado en la división tomará el mando de los celestes, donde en uno de sus últimos clubes recibió dura acusación.

Por Nelson Martinez

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Dragones Celestes vienen de una irregular campaña.
© Deportes Iquique.Dragones Celestes vienen de una irregular campaña.

Tras una larga espera, la banca de Deportes Iquique al fin tiene al nuevo entrenador. Luego de la salida hace semanas de Rodrigo Guerrero, los celestes tuvieron de interino a José Miguel Cantillana.

Si bien el Tigre partió bien su ciclo, los últimos resultados no fueron positivos y los Dragones ya tienen al nuevo dueño de la banca. Hernán Peña. El DT tiene larga experiencia en elencos de la Primera B.

“Debutará este sábado ante Deportes Recoleta en el Estadio Tierra de Campeones… El técnico de 56 años alcanzó un acuerdo con la dirigencia y llegará con la misión de reencantar al equipo, mejorar su rendimiento y acercarlo a los puestos de liguilla en la segunda rueda”, reportó Tierra de Dragones.

Iquique y el historial de su nuevo DT

Hernán Peña será el nuevo entrenador de Deportes Iquique. El chileno ya conoce de bancas en el balompié nacional, con largo currículum en la Primera B, donde también tuvo una fuerte polémica en uno de sus últimos clubes.

Peña vuelve a dirigir en la B /Photosport

Peña vuelve a dirigir en la B /Photosport

Tras dirigir en Deportes Santa Cruz el 2024, el entrenador partió a Deportes Antofagasta, donde no pudo revalidar la buena campaña. Ahí también recibió una fuerte acusación de unos de sus ex dirigidos.

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“Independiente de todos los problemas que tuve con Hernán Peña, que ha sido el peor técnico que tuve en mi carrera, más que técnico, la peor persona que me ha dirigido”, dijo Jaime Luciano Gaete, ex hombre de Santa Cruz.

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Peña buscará ahora levantar a Deportes Iquique, que mira de reojo la parte baja de la tabla de Primera B. El DT cuenta con pasos por equipos como Barnechea, San Marcos de Arica, Deportes Melipilla, Deportes Santa Cruz y Deportes Antofagasta.

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