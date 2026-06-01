Los cruzados tiene complicado avanzar de ronda en el torneo doméstico, pero se aferra a que Universidad de Concepción les de una mano.

Universidad Católica está cerca de cerrar un irregular primer semestre. Si bien lograron una notable clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, la UC no ha podido plasmar esos buenos números en el arena local.

Esto ha quedado demostrado en la Copa de la Liga, certamen donde el equipo de Daniel Garnero está cerca de quedar eliminado luego de dos empates consecutivos ante Universidad de Concepción y Ñublense.

La UC con esto de momento es segundo en el Grupo B con ocho puntos, a tres de los chillanejos, quienes tienen la primera opción de ganarse un lugar en las semifinales.

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Lo que necesita Universidad Católica para seguir viva en la Copa de la Liga

Para empezar en esta fecha 6 de la fase de grupos la UC recibirá a Cobresal este sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Claro Arena, misma hora en que Ñublense hará de local ante Universidad de Concepción en el Bicentenario Nelson Oyarzún.

Universidad Católica está a detalles de quedar eliminado de la Copa de la Liga 2026. | Foto: Photosport.

Con esto dicho, para que los cruzados ganen su grupo deben ganar y esperar que los chillanejos caigan ante el campanil. Aunque ojo, también deben hacerlo fijándose en la diferencia de gol, ya que Ñublense tiene +5 y la UC +2.

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De esta manera, a Católica le servirá ganan por una buena cantidad de tantos para evitar depender de lo que pueda hacer la U de Conce recibiendo a los diablos rojos, quienes con apenas un empate se asegurarán la clasificación.

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En síntesis