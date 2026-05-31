Esta semana se retoma el nuevo torneo del fútbol chileno con la fase de grupos.

Entre el 5 y 7 de junio se disputará la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, jornada en la que se definirán los tres últimos clubes que clasificarán a las semifinales del nuevo certamen de la ANFP.

Fase donde O’Higgins ya tiene asegurado su cupo tras quedarse con el primer lugar del Grupo C, dejando en el camino a Limache, Palestino y Everton.

Programación Fecha 6 Copa de la Liga 2026

* Ojo, porque uno de ellos irá en exclusiva por HBO Max, sin pasar por las pantallas de TNT Sports Premium, en esta ocasión será el duelo entre U. Católica vs. Cobresal.

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¿Dónde ver por TV y online la nueva Copa de la Liga de la ANFP?

Al igual que las otras competiciones de la ANFP, como la Supercopa, Primera División, Primera B y Copa Chile, este nuevo torneo será transmitido por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Grupos Copa de la Liga 2026

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Coquimbo Unido Universidad Católica O’Higgins U. de Chile Colo Colo Cobresal Palestino Audax Italiano Huachipato Ñublense Deportes Limache Unión La Calera Deportes Concepción U. de Concepción Everton Deportes La Serena

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