La jornada en La Florida, que superó todas las expectativas de convocatoria, consolidó al recinto municipal como un punto de encuentro seguro, familiar para vecinos y fanáticos de todo Santiago.

La fiebre del Mundial 2026 llenó de colores y entusiasmo este domingo el estadio Bicentenario de La Florida. Más de 8 mil fanáticos y fanáticas del fútbol llegaron hasta el recinto deportivo para participar en la “Gran Cambiatón” de láminas del álbum, consolidándose como el evento de intercambio más masivo del país.

​El encuentro, que reunió a coleccionistas de todas las edades, tuvo como protagonistas indiscutidos a las láminas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En un ambiente marcado por la sana competencia y la camaradería, miles de asistentes lograron sumar láminas sus álbumes, e incluso algunos lograron llenarlo, gracias a la gran variedad de coleccionistas presentes.

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El alcalde de La Florida, Daniel Reyes también cambió láminas de álbum del Mundial 2026.

La locura del álbum del Mundial 2026

​El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, destacó el ambiente familiar de la actividad “estamos muy satisfechos por la respuesta de los vecinos. Superamos todas nuestras proyecciones, lo que confirma que las familias floridanas y de todo Santiago buscan espacios de calidad y seguros para reencontrarse”.

​El jefe comunal enfatizó que “nuestro Estadio Bicentenario no solo es la casa del fútbol profesional, sino un punto de encuentro para la vida de barrio. Abrir sus puertas para una actividad tan sana y convocante como esta, es parte de nuestro compromiso, el de fomentar la cultura, el deporte y la sana convivencia, dejando las pantallas de lado para compartir como comunidad en un entorno seguro”.

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​Dada la alta participación, el municipio ya evalúa repetir esta experiencia en futuras instancias. La jornada contó además con food trucks, concursos y un stand oficial de Panini para la venta de sobres, asegurando una experiencia completa para todos los asistentes.

Impresionante imagen del estadio en La Florida: