Luego del primer gol de U de Chile vs Deportes Concepción, el Príncipe -que de eso no tuvo nada- reaccionó pésimo con un camarógrafo de TNT Sports. ¡Totalmente reprochable!

Charles Aránguiz fue titular en la victoria de la U de Chile sobre Deportes Concepción, aunque no jugó todo el encuentro. En el minuto 72, el Príncipe fue reemplazado por Juan Martín Lucero. Y después del primer gol de Eduardo Vargas, el centrocampista de los azules fue captado infraganti.

Turboman ejecutó con éxito el penal para vencer al golero Nicolás Rivera. Cuando se amontonaron varios jugadores en la celebración, ocurrió algo que no le gustó para nada a Aránguiz. Con la nueva disposición de TNT Sports para las transmisiones, los camarógrafos pueden ingresar a la cancha para captar los festejos.

Uno de ellos estaba en esa misión. Nobleza obliga: se acercó mucho a intentar tomar la mejor imagen del jolgorio en el Romántico Viajero. Quedó justo detrás del “20”. Y cuando Aránguiz giró para volver a la cancha, se encontró con la cámara muy cerca.

Una imagen de la secuencia. (Captura TikTok).

No llegó a impactarla de lleno, pero le rozó cerca del hombro. De todas maneras, el exmediocampista del Inter de Porto Alegre empujó el aparato. No contento con eso, avanzó unos metros, cuando el trabajador de la transmisión del partido quedó frente al montón y tenía a Charles Aránguiz a su espalda, el avezado volante reaccionó pésimo.

Charles Aránguiz reacciona mal, parte 1. (Captura TikTok).

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Le dio un golpe, que en Chile se conoce como paipe. Un manotazo con la palma abierta en la cabeza. Luego, sobó su rostro, como si la cámara le hubiera provocado dolor. Pero la prueba está a la vista: el aparato nunca tocó a Aránguiz en esa zona. A través de TikTok, la usuaria @Cami_romeros subió un video de la secuencia completa.

El golpe de Aránguiz al camarógrafo de TNT Sports. (Captura TikTok).

Y con edición: acercó la imagen. Luego, ralentizó el momento de la agresión del puentealtino al camarógrafo, que no tenía cómo defenderse. De hecho, se alcanza a apreciar que el golpe de Aránguiz tiene la fuerza suficiente como para moverle los audífonos de la posición de uso. Una acción repudiable de un referente que tiene Universidad de Chile. Estuvo álgido el clima azul ante los lilas…

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