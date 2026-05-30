“Se agarraron en la U”: El fuerte cruce entre Franco Calderón y Javier Altamirano

El defensa y el volante del Romántico Viajero protagonizaron un encontrón de aquellos en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile sumó un importante triunfo por la Liga de Primera. El elenco de Fernando Gago superó por 2-1 a Deportes Concepción y se mete nuevamente en la lucha de la parte alta de la tabla.

El doblete de Eduardo Vargas fue clave para superar al “León de Collao”. Aunque el duelo no estuvo ajeno a polémicas por el cruce entre dos de sus máximos referentes del plantel.

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Es que todo ocurrió en el segundo tiempo. La U se desdibujó sorpresivamente y lo aprovechó el cuadro de Fernando Díaz. Primero vino el empate de Mario Sandoval al 59’. Tras ello, Gago intentó renovar los aires y mandó a la cancha a Lucas Assadi, Juan Martín Lucero y Javier Altamirano.

El cruce entre Javier Altamirano y Franco Calderón

Sin embargo, los ánimos no eran los mejores en el equipo. Así se dejó ver en el 64’ cuando Franco Calderón recibió amarilla por una fuerte entrada. Lo llamativo vino segundos más tarde, ya que Altamirano le hizo un comentario por su equivocación y el defensa trasandino no aguantó el reto.

El central se fue contra el ex Estudiantes y para sorpresa de todos, se dieron de pechazos en plena cancha del Estadio Nacional. “Uy se agarró Calderón con un compañero, con Altamirano. Se dieron un pechazo”, alcanzó a indicar Nacho Valenzuela en la transmisión de TNT Sports.

Calderón se molestó con los reclamos de Javier Altamirano

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Incluso se advirtió que ambos arriesgaron una nueva tarjeta. Tras lo ocurrido, Eduardo Vargas sacó la cinta de capitán y referente, y corrió para calmar las aguas y separar a ambos jugadores.

Posteriormente Eduardo Vargas logró el gol de la alegría. En el 84’, “Turboman” mostró su jerarquía en el área y marcó el 2-1 definitivo. Lo que desató el festejo de hinchas y jugadores. Aunque en la cámara de TNT Sports se apreció que Calderón y Altamirano ni se saludaron.

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