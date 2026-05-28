La U recibe un golpe con Javier Altamirano, quien queda al borde de la suspensión tras ser denunciado por el árbitro.

Universidad de Chile prepara su partido para la jornada del sábado, donde debe recibir a Deportes Concepción por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

En medio de los entrenamientos, el plantel que dirige el técnico Fernando Gago se enteró de un castigo de parte del Tribunal de Disciplina, que afecta a uno de los jugadores.

Se trata de Javier Altamirano, quien fue denunciado por el árbitro Franco Jiménez, en la derrota por 1-0 ante Cobresal en El Salvador, por el problema más recurrente en el fútbol chileno: el color de las medias.

En la foto aparece Javier Altamirano de espalda, pero se aprecia las medias blancas ante Cobresal. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Javier Altamirano recibe amarilla y queda a una de la suspensión

El Tribunal de Disciplina entregó las resoluciones de las denuncias recibidas en la Liga de Primera, donde apareció una para Universidad de Chile que deja entre las cuerdas a Javier Altamirano.

Esto, porque recibió una tarjeta administrativa por utilizar medias de distinto color en el duelo ante Cobresal, donde se le veía blanco en la unión entre la calceta y la media, lo que está tipificado como una falta.

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Con esta amonestación el talentoso volante de los azules llegó a las cuatro amarillas, o sea quedó a una de quedar suspendido, lo que lo deja marcado para el compromiso ante Concepción.

Una rebeldía que no sólo le cuesta caro a la U, porque se está volviendo la denuncia más recurrente en los árbitros en contra de los jugadores, lo que llama la atención porque los hace sumar amarillas.

Eso no es todo, porque desde la U ya habían sido amonestado anteriormente por el mismo inconveniente, donde Charles Aránguiz lideró las tarjetas amarillas administrativas.

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Revisa el resumen del último partido de la U: