“Imagen que molestó”: hinchas de Audax furiosos con el DT Lema por reírse tras ser eliminados

Hinchas de Audax Italiano terminaron muy bravos con Gustavo Lema por estar tan contento al final del partido que perdieron ante Olimpia.

Audax Italiano quedó eliminado de Copa Sudamericana tras caer 3-1 contra Olimpia de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco. Derrota que se fraguó en una ráfaga de goles del conjunto guaraní.

Si bien la derrota fue dolorosa para los hinchas audinos, lo que más calentó a sus hinchas fue lo ocurrido en el final del partido con el entrenador Gustavo Lema.

El DT se acercó a Pablo Sánchez, el técnico de Olimpia, y terminó muerto de la risa a pesar de la eliminación del torneo. Un hecho que no pasó desapercibido pues fue captado por las cámaras.

Lema fue cuestionado por los hinchas de Audax

La rabia de los hinchas de Audax con Lema

“Una imagen que molestó” fue lo que indicó el sitio partidario Tano Noticias, señalando que los forofos del cuadro de La Florida hicieron circular la foto de Lema tan contento.

“Cuestionaron el momento y el contexto tras quedar eliminados del certamen continental”, indicaron, lo que se suma al mal rendimiento de Audax en el torneo donde marchan 13°.

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“Sonríe cuando somos colistas y somos eliminados”, fue parte de los comentarios que más se repetían por parte de los fanáticos sobre el entrenador que llegó a fines del año pasado.

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Audax deberá jugar ante Palestino el domingo y luego, por Copa de la Liga, ante Universidad de Chile. Este partido ante los azules será crucial para clasificar a las semis y pelear por cupo a Copa Libertadores, pues son punteros de su grupo junto a La Calera.