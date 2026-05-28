Ya sea que quede primero de grupo y se meta en octavos de final, o si cae a Playoffs de Copa Sudamericana, ya se sabe el destino que puede tener el equipo de Daniel Garnero.

Este jueves, Universidad Católica se juega una final para clasificar a los octavos de final en Copa Libertadores, cuando visite nada menos que “La Bombonera” para enfrentar a Boca Juniors en el cierre del Grupo D.

Una victoria o un empate le garantizan meterse en los octavos de final del máximo certamen continental. Incluso, una derrota en Argentina y si en Brasil, Cruzeiro no vence a Barcelona, lo clasifican. Ahora, si los locales ganan, los cruzados van a Copa Sudamericana.

Poniéndonos en todos los escenarios posibles, en RedGol les mostramos los posibles rivales que puede tener Universidad Católica a partir del 11 de agosto, ya sea en Copa Libertadores o en Sudamericana, donde ya sabe específicamente su próximo rival.

ver también Si queda eliminada de Copa Libertadores la U. Católica enfrentará al Santos de Neymar

Los posibles rivales de Católica en Copa Libertadores

SI GANA O EMPATA CON BOCA

En el mejor de los escenarios, el cuadro de Daniel Garnero caerá al bombo 1 del sorteo de este viernes en Paraguay. Allí la suerte determinará su oponente del bombo 2, donde están los segundos de cada zona.

Estudiantes de La Plata (Argentina)

Deportes Tolima (Colombia)

Fluminense (Brasil)

Cruzeiro (Brasil) – si gana o empata con Barcelona

Platense (Argentina)

Palmeiras (Brasil) o Sporting Cristal (Perú)

Mirassol (Brasil)

Rosario Central (Argentina)

SI PIERDE CATÓLICA Y NO GANA CRUZEIRO

En este caso, un empate o una derrota de los brasileños en Belo Horizonte, más una caída en “La Bombonera” colocarán a la UC en el bombo 2, y su rival será un primero de zona, es decir, los mejores de la fase de grupos.

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Flamengo (Brasil)

Coquimbo Unido

Independiente Rivadavia (Argentina)

Boca Juniors (Argentina) – si le gana a la UC

Corinthians (Brasil)

Cerro Porteño (Paraguay)

Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador)

Independiente del Valle (Ecuador)

El posible rival de la UC en Copa Sudamericana

En el peor de los escenarios posibles, es decir, que pierda con Boca y gane Cruzeiro, el cuadro chileno caerá a Playoffs de este certamen como el mejor tercero de Libertadores, y en ese caso su emparejamiento será con el peor segundo de “La Gran Conquista”, en este caso, el Santos de Neymar.

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