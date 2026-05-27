“Educación y grandeza”: Hinchas de Coquimbo sacan aplausos por noble conducta en Uruguay

A través de redes sociales se viralizó el registro de los hinchas dejando limpia la localidad Scarone que utilizaron en Gran Parque Central. Lo que hasta fue aplaudido por sus jugadores.

Coquimbo Unido tropezó en la última fecha de la Copa Libertadores. El elenco de Hernán Caputto cayó por 1-0 ante Nacional en el Gran Parque Central. Maxi Gómez marcó el único tanto y los charrúas se ubicaron terceros en el grupo B y pasan a Copa Sudamericana.

Sin embargo, el resultado no afectó en nada al campeón del fútbol chileno. Esto porque se mantuvo como puntero absoluto y con diez unidades confirmó su pasaje a los octavos de final de la Libertadores.

ver también Los posibles rivales de Coquimbo Unido en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Ahora el Barbón espera rival para la siguiente fase. A su favor tendrá que cierra la llave de local. Por lo que habrá que esperar a este viernes 29 de mayo para el sorteo de Conmebol para conocer los emparejamientos.

El noble gesto de los hinchas de Coquimbo Unido: fue destacado en Uruguay

Pero más allá del resultado dentro de la cancha, los hinchas de Coquimbo Unido dieron que hablar por un noble gesto en el Gran Parque Central.

Esto porque tras el pitazo final de Nicolás Ramírez, los seguidores del aurinegro sacaron una bolsa de basura y en trabajo en conjunto, limpiaron la zona donde se les ubicó el miércoles.

“Los forofos piratas fueron más allá y dejaron limpio su sector en el Gran Parque Central de Montevideo”, destacó MiradioLS con un registro de los fanáticos.

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El video rápidamente se vitalizó en redes sociales y sacó aplausos de hinchas del Bolso. “Se pusieron a limpiar toda la tribuna Scarone”, “los japoneses de Chile” y “Un gesto de respeto, educación y grandeza que merece ser destacado”, fueron parte de los comentarios que enaltecieron la actitud de los aurinegros.

Si hasta sus jugadores, como Diego “Mono” Sánchez, vitalizaron el registro en sus redes sociales orgullosos por el cometido de sus seguidores.

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