El argentino atrajo la atención de un grande de América gracias a su buen presente en Macul.

Colo Colo es el sólido líder del fútbol chileno y gran parte de esto, se debe a los goles de Javier Correa. El atacante pasa por un momento brillante, lo cual atrajo el interés de Alianza Lima.

Los Albos ya se aseguraron terminar como líderes en la primera rueda luego de vencer a Universidad Católica. Le sacan 8 puntos de distancia a Huachipato, su más inmediato perseguidor y son los mayores candidatos a dar la vuelta olímpica.

Correa llama la atención de Alianza Lima

Luego de un complejo comienzo, donde incluso fue suplente, Javier Correa pasa por su mejor momento en Colo Colo. De hecho, anotó los dos tantos de la victoria ante los Cruzados. Como suele suceder en el fútbol, su buen rendimiento despertó la curiosidad de otro grande de América.

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Alianza Lima, de acuerdo a Libero de Perú, está interesado en los servicios del ex Estudiantes de La Plata. El equipo donde milita Esteban Pavez y que es dirigido por Pablo Guede, viene ser campeón del torneo de Apertura en tierra inca.

Según el medio antes citado, por ahora no ha existido negociación formal ni el acercamiento de una oferta para el delantero o su club, pero el perfil de Correa atrae a la dirigencia íntima. Claro que para poder ficharlo, tendrían que liberar un cupo de extranjero.

En la presente temporada Javier Correa ha disputado 12 partidos y ha anotado 8 goles, además de entregar 1 asistencia. Ha sido uno de los puntos altos de los dirigidos por Fernando Ortiz, apareciendo en momentos clave para que el equipo siga por la senda del triunfo.

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Javier Correa no se cansa de festejar en Colo Colo. Imagen: Photosport

El próximo partido de Colo Colo y Correa será el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas, cuando visiten a Deportes La Serena en el Estadio La Portada. Los Albos quieren seguir sumando y escapándose en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.