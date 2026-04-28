El nombre de Pablo Guede suele sonar en el Estadio Monumental cuando el puesto de entrenador de Colo Colo queda vacío. Así sucedió en 2025. Muchos querían su regreso en ese entonces.

El argentino fue una de las opciones que analizó la dirigencia colocolina cuando Fernando Ortiz todavía no era ratificado en el banco para la temporada 2026. Ahora, el mismo Guede contó qué pasó.

En conversación con el programa Fútbol Satélite, el ahora entrenador de Alianza Lima reveló cómo fue su llegada al equipo peruano y cómo, entre medio, apareció un llamado del Cacique para volver al fútbol chileno.

“Yo no quería entrenar. Me había llamado Atlético Nacional y terminé diciéndole que no. También Colo Colo y les dije ‘no, hablemos la semana que viene, quiero ver al equipo’”, repasó el argentino.

Pablo Guede confirmó que pudo volver a Colo Colo | Photosport

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“Estaba en un momento complicado”: El llamado que le hizo Colo Colo a Pablo Guede en 2025

“Estaba en un momento complicado, con el nido vacío. Se me habían ido los hijos. Mis hijas estudian en Madrid y mi hijo en Budapest, así que me quedé solo con mi señora. Me costó, no quería alejarme”, agregó Pablo Guede.

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Desde Alianza Lima lograron seducirlo. “Cuando me llamó Franco (Navarro, gerente deportivo), le pregunté por el proyecto y cuando colgué, mi señora me vio la cara y me dijo, ‘nos vamos a Lima, ¿no?’“, relató.

“Le contesté: ‘Me parece que sí’. Y fue así. En cuanto me contó cuáles eran los objetivos de Alianza Lima, no lo dudé”, confesó en el cierre.