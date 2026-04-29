Aníbal Mosa y Cecilia Pérez comienzan una nueva era en el fútbol chileno. Mientras la ex ministra de Gobierno asumió como presidenta de Azul Azul y la U de Chile, el mandamás albo está a un paso de hacerse como el hombre fuerte al mando de Colo Colo.

Este miércoles hubo Junta Ordinaria de Accionista en el Estadio Monumental en la que el empresario quedó con un directorio de Blanco y Negro totalmente a su favor. Tras la cita, decidió sacar la voz para revelar no sólo un diálogo con la nueva jefa en el Bulla sino que también de hacerle un pedido para que vuelvan los hinchas visitantes al Superclásico.

Desde hace años que en nuestro país el duelo más importante del fútbol chileno no se puede jugar con ambas hinchadas. Es por ello que el mandamás albo aprovechó la instancia para hacer un llamado a su colega en el Romántico Viajero para unirse con tal de devolver la fiesta al derbi mayor del balompié criollo.

Aníbal Mosa pide a Cecilia Pérez trabajar juntos para la vuelta del público visitante en el Superclásico

La llegada de Cecilia Pérez a la presidencia de Azul Azul y la U no dejó indiferente a Aníbal Mosa. El presidente de Blanco y Negro sorprendió al revelar que se contactó con ella y hasta le propuso unirse para que vuelvan los hinchas visitantes en el Superclásico.

Aníbal Mosa conversó con Cecilia Pérez luego de asumir en la U y espera que colabore con Colo Colo para que vuelvan los hinchas visitantes al Superclásico. Foto: Photosport.

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Luego de la Junta Ordinaria de Accionista el empresario conversó con los medios de comunicación y contó la conversación que tuvo con su ahora colega. “La felicité cuando me enteré. Desearle lo mejor“.

Aunque Aníbal Mosa y Colo Colo aprovecharon para ponerle una tarea inmediata a Cecilia Pérez en la U. “Sería muy positivo trabajar para que el día de mañana tengamos a las dos hinchadas de los equipos más populares del país juntas en un mismo estadio“.

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“Se ha dado con Concepción, tenemos que ir ganando esa batalla a la gente. Tenemos que instalar que somos capaces de dar tranquilidad y seguridad dentro de los estadios”, sentenció sobre el tema.

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Habrá que esperar para ver si es que hay disposición de parte del elenco estudiantil en conversar sobre el tema. Cabe recordar que esta temporada queda el duelo en el Estadio Nacional en la segunda rueda, por lo que serán ellos los que pueden dar el primer paso.

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Colo Colo y la U esperan que tanto Aníbal Mosa como Cecilia Pérez puedan trabajar juntos por el bien del Superclásico. Los dos clubes más importantes del país tienen nuevas mesas directivas y ruegan que esta nueva era traiga cosas buenas.

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En resumen, Colo Colo y la U