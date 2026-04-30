Cecilia Pérez fue presentada como la nueva mandataria de Azul Azul en U de Chile. Rápidamente tomó la batuta de temas complejos, tales como el ansiado estadio o el arribo de Alexis Sánchez, sueños de años de los hinchas.

Fue así que un ícono del equipo salió al paso y cuestionó los anuncios de la ex ministra del Gobierno de Sebastián Piñera. Se trata de Héctor Hoffens, recordado goleador que jugó largos años en los 70 y 80 por el equipo.

“(Cecilia Pérez) salió un poco el paso. Está presionada, un poco sorprendida y de repente uno dice cosas que no son muy coherentes, muy bajos de la realidad, pero bueno, hay que dejarla actuar”, dijo a RedGol.

Preocupado por el futuro de U de Chile

Héctor Hoffens reconoció que le preocupa el sueño del estadio para U de Chile, ya que ha visto a múltiples actores pasar por Azul Azul y prometer ese logro. El ex goleador que anotó 64 tantos en la U no se guardó nada.

“A la gente le gusta estar en la tapeta, le gusta estar en la publicidad. Esas son las cosas que que uno no entiende si realmente saben de fútbol o prefieren más publicidad“, dijo en relación a los políticos entrando en el balompié chileno.

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Sobre la nueva presidenta de Azul Azul, el Chico Hoffens aclaró que “ella la verdad que tiene uso de razón, entonces no va a hacer cosas locas. Ella dijo primero que hay que solventar las lucas y ver los fondos”.

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“La U está muy lejos de de la gente, de la hinchada, yo creo que eso es lo más importante. Todo el mundo necesitaba tener más participación“, cerró el ex artillero azul.