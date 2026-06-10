Al otro lado de la cordillera armaron la lista de los jugadores que Rodolfo Arruabarrena no tomará en cuenta para la segunda mitad de año. Ahí, el chileno aparece en una situación que todavía debe evaluarse.

Carlos Palacios es uno de los protagonistas del mercado de fichajes de Colo Colo pensando en el segundo semestre. La Joya cerró un semestre terrible en Boca Juniors, donde no pudo jugar nada producto de una rebelde lesión en la rodilla.

Por lo mismo, el propio jugador chileno ya está mandando mensajes por la prensa para empujar un posible regreso al Cacique. Lamentablemente para él, todavía tiene contrato vigente hasta el 2029 luego que el Xeneize pagara cinco millones de dólares por su pase a fines del 2024.

Sin embargo, el arribo de Rodolfo Arruabarrena como flamante nuevo DT de Boca abre un abanico de posibilidades para Palacios, quien todavía debe pasar por un filtro al interior del club pensando en la segunda mitad del año.

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Arruabarrena podría ayudar a Colo Colo con Palacios

De acuerdo a información entregada por el sitio Planeta Boca Juniors, tanto Carlos Palacios como Williams Alarcón integran una lista aparte de los jugadores que no serán considerados por Arruabarrena en este inicio de su ciclo.

Ambos jugadores serán analizados por el DT durante la pretemporada y después de eso se sabrá que determinación tomará con su cuerpo técnico.

Carlos Palacios en un año y medio ha sido incapaz de brillar con la camiseta de Boca Juniors. | Foto: Getty Images.

Además y según el mencionado medio, de momento los únicos dos jugadores que ya están apartados del resto del plantel son Lucas Janson y Agustín Martegani. Los dos buscan más minutos y Arruabarrena no pondrá trabas para que se vayan del club.

Así las cosas, los primeros entrenamientos pensando en la segunda mitad del año serán clave no solo para Carlos Palacios, sino que también para Williams Alarcón. En una de esas, no es descabellado pensar que ambos dejen el club en este mercado invernal.

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En síntesis