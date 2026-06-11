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Mundial 2026

México celebra en el Mundial 2026: triunfo ante Sudáfrica para ser líder del Grupo A

Los Aztecas consiguieron una victoria más sufrida que lo que parecía en el arranque de la Copa del Mundo. Julián Quiñones anotó el primer gol y Sphephelo Sithole hizo historia con su expulsión.

Por Jp Viluñir Silva

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México derrotó a Sudáfrica en el arranque del Mundial.
© Getty ImagesMéxico derrotó a Sudáfrica en el arranque del Mundial.

México inicia el Mundial 2026 con un sólido triunfo ante Sudáfrica. Este jueves la cita planetaria tuvo su arranque con una fiesta cuate luego de la victoria 2 a 0 de los Aztecas frente a los Bafana Bafana por el Grupo A.

El elenco dirigido por el técnico Javier Aguirre quería aprovechar el regreso de la Copa del Mundo a suelo mexicano, lo que dejó un tremendo ambiente en el Estadio Azteca en el comienzo del certamen. Y si bien no la tuvo fácil, logró dar los golpes en los momentos claves después de dominar las acciones.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron quienes se matricularon con los goles de la victoria del Tri, Unos con los que lideran su grupo y se acercan a los dieciseisavos de final de la cita planetaria.

México derrota a Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó con un triunfazo de uno de los anfitriones. México derrotó por 2 a 0 a Sudáfrica en el inicio de la cita planetaria de la mano de dos de sus principales figuras.

Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial en el duelo entre México y Sudáfrica. Foto: Getty Images.

Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial en el duelo entre México y Sudáfrica. Foto: Getty Images.

El Estadio Azteca hizo sentir la localía mexicana, con tribunas que abucheaban a más no poder cualquier balón en los pies de los Bafana Bafana. Fue así como el duelo avanzó hasta los 9′ minutos, cuando Julián Quiñones aprovechó un error en la salida y le metió un balón entre las piernas al arquero para el primer gol del torneo.

En Sudáfrica no quisieron ser menos y en el complemento también se anotaron con el primero, pero expulsado. En los 49′ Sphephelo Sithole bajó a Brian Gutiérrez y vio la tarjeta roja que le dejó muy cuesta arriba las cosas a los visitantes.

Pero esto también tiene un vínculo con nuestro país, ya que es la primera vez que se ve una expulsión en un partido inaugural del Mundial. ¿La última? Nada menos que la de Carlos Caszely en 1974.

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Con un hombre de más, México comenzó a pasarle por encima a Sudáfrica. Cuando el reloj marcaba los 67′ Raúl Jiménez aprovechó un centro desde la derech y conectó un frentazo que les dio el 2 a 0 definitivo.

Eso sí, todavía faltaban dos tarjetas rojas más. Primero a Themba Zwane en los 83′ después de un combo maletero, mientras que el segundo fue César Montes en los descuentos por ir con fuerza desmedida a un cruce.

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México debuta con un triunfo y es líder con 3 puntos, a la espera de lo que pase con el otro partido del Grupo A entre Corea del Sur y República Checa este jueves 11 de junio desde las 22:00 horas. Sudáfrica lamenta una derrota que le duele y mucho, ya que lo aleja de una posible clasificación a la próxima ronda.

Así queda la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026:

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90+7' - ¡FINAL DEL PARTIDO!

México abre el Mundial venciendo por 2 a 0 a Sudáfrica en el Grupo A.

90+2' - ¡OTROR EXPULSADO!

César Montes ve la tarjeta roja por bajar a Khuliso Mudau con una fuerza desmedida.

83' - ¡OTRO EXPULSADO EN SUDÁFRICA!

Themba Zwane se va a las duchas por un puñetazo maletero.

79' - CAMBIO EN MÉXICO

Julián Quiñones es reemplazado por Alexis Vega.

76' - CAMBIOS EN AMBOS EQUIPOS

En México, Edson Álvarez y Armando González ingresan por Erik Lira y Raúl Jiménez. En Sudáfrica, Evidence Makgopa y Oswis Appollis reemplazan a Iqraam Rayners y Aubrey Modibia.

73' - AMARILLA EN SUDÁFRICA

Nkosinathi Sibisi es amonestado.

69' - PAUSA DE HIDRATACIÓN

Tras el tanto, el árbitro manda a los planteles a las bancas antes de la recta final.

67' - ¡GOOOOOOL DE MÉXICO!

Raúl Jiménez aprovecha un centro desde la derecha y anota el 2 a 0 de los Aztecas frente a Sudáfrica.

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66' - CAMBIOS EN MÉXICO

Luis Chávez y Gilberto Mora reemplazan a Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo.

60' - CAMBIO EN SUDÁFRICA

Themba Zwane ingresa por Jayden Adams.

56' - CAMBIO EN SUDÁFRICA

Thalente Mbatha reemplaza a Lyle Foster.

49' - ¡PRIMER EXPULSADO DEL MUNDIAL!

Sphephelo Sithole ve la tarjeta roja después de derribar a Brian Gutiérrez cuando se iba solo frente al arco. ¡Sufren los sudafricanos!

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45' - ¡SEGUNDO TIEMPO EN MARCHA!

México se impone por 1 a 0 ante Sudáfrica.

45+4'- ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

México vence por la cuenta mínima a Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026. Por ahora, así está quedando el Grupo A.

44' - ¡CASI SORPRENDE SUDÁFRICA!

Aubrey Modiba fusila desde 30 metros y obliga a la intervención del arquero Raúl Rangel.

42' - ¡PUDO SER EL SEGUNDO DE MÉXICO!

Balonazo al área que Raúl Jiménez pincha para mandar al arco, pero Ronwen Williams lo evita otra vez con un tapadón. En la siguiente jugada, Julián Quiñones vuelve a sorprender desde afuera del área y el palo lo deja con el grito de gol en la garganta.

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34' - ¡DE A POCO SE ACERCA SUDÁFRICA!

Los Bafana Bafana intenta de todas las formas, pero no están finos para generar peligro en el arco de Raúl Rangel.

26' - PAUSA DE HIDRATACIÓN

Ambos equipos ordenan ideas después de un frenético inicio de partido.

23' - ¡AMARILLA EN MÉXICO!

Brian Gutiérrez es amonestado.

19' - ¡ESTÁ ENCENDIDO JULIÁN!

Quiñones prueba con un tiro desde fuera del área que acaricia la portería.

16' - ¡PRIMERA AMARILLA DEL MUNDIAL!

Teboho Mokoena es amonestado en Sudáfrica.

9' - ¡GOOOOOOOL DE MÉXICO!

Errores en el fondo sudafricano y Julián Quiñones aprovecha para sacar un remate entre las piernas del portero para el 1 a 0.

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4' - ¡ERA EL PRIMERO DE MÉXICO!

Raúl Jiménez queda con la pelota servida y mete un misil que el portero Ronwen Williams manda al tiro de esquina.

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3' - ¡EL PÚBLICO SE ROBA LA PELÍCULA!

Los hinchas mexicanos se hacen sentir en el inicio del Mundial.

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1' - ¡EL MUNDIAL 2026 ESTÁ EN MARCHA!

México y Sudáfrica ya juegan el primer partido de la Copa del Mundo.

¡UN CHILENO EN EL VAR!

Juan Lara será parte del duelo entre México y Sudáfrica.

¡ESTREMECEDOR HIMNO MEXICANO!

El Estadio Azteca se viene abajo en la antesala del encuentro.

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¡HIMNO DE SUDÁFRICA!

Los Bafana Bafana son pura emoción en la cancha.

¡LA COPA YA ESTÁ EN DISPUTA!

El trofeo es instalado por Gianni Infantino para dar inicio al Mundial.

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¡ANDREA BOCELLI Y EJAE A ESCENA!

La música calienta motores para el inicio del Mundial.

¡CEREMONIA DE INAUGURACIÓN EN MARCHA!

La actriz y productora de cine, Salma Hayek, inicia las formalidades antes del pitazo inicial. Todas las banderas de las selecciones que dirán presente en esta edición del Mundial desfilan ante los hinchas.

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¡EL PRESIDENTE ESTÁ EN LAS TRIBUNAS!

Gianni Infantino está presente en el Estadio Azteca.

¡AHORA SÍ! TODOS EN LA CANCHA

Sudáfrica entra al campo de juego y ya ambos elencos hacen el calentamiento antes del compromiso. ¡Ambientazo en las tribunas!

¡CALENTAMIENTO DE MÉXICO EN MARCHA!

Bajo una ovación del Estadio Azteca la selección mexicana inicia los trabajos. Sudáfrica por ahora sigue en camarines.

¡ONCENA DE SUDÁFRICA!

Estos son los elegidos de los Bafana Bafana:

¡FORMACIÓN DE MÉXICO!

Así van los Aztecas para el inicio del Mundial:

¡MÚSICA LATINA PARA ANIMAR LA FIESTA!

Tremendo show inaugural el que se vivió en el Estadio Azteca. ¡Ahora todos esperan por ver rodar la pelota!

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¡ARRANCA EL SHOW DE APERTURA DEL MUNDIAL!

Sigue la ceremonia completa aquí:

QUÉ ELEGANCIA LA DE FR... MÉXICO

Los Aztecas llegan de gala a la apertura del Mundial.

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¡SUDÁFRICA LLEGÓ A PURO BAILE!

Los Bafana Bafana ya están en el Estadio Azteca haciéndose notar en la previa del choque con México.

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¡LOS ARTISTAS QUE ABRIRÁN EL MUNDIAL 2026!

Cada sede tendrá su propio show de apertura. En México y desde las 13:30 horas de Chile, los encargados de la música serán los siguientes:

  • Shakira
  • Maná
  • Alejandro Fernández
  • Belinda
  • Los Ángeles Azules
  • Lila Downs
  • Danny Ocean
  • J Balvin
  • Tyla

¿DÓNDE VER LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL?

En Chile, el partido podrá ser visto en TV por la señal de Chilevisión y DSports, mientras que de manera online estará disponible en las plataformas DGO, Amazon Prime, Paramount +, Disney+, Dazn y CHV web.

¡ARRANCA EL MUNDIAL 2026!

¡Bienvenidos todas y todos los amantes del fútbol! Este jueves 11 de junio desde las 15:00 horas de Chile comienza la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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