Los Aztecas consiguieron una victoria más sufrida que lo que parecía en el arranque de la Copa del Mundo. Julián Quiñones anotó el primer gol y Sphephelo Sithole hizo historia con su expulsión.

México inicia el Mundial 2026 con un sólido triunfo ante Sudáfrica. Este jueves la cita planetaria tuvo su arranque con una fiesta cuate luego de la victoria 2 a 0 de los Aztecas frente a los Bafana Bafana por el Grupo A.

El elenco dirigido por el técnico Javier Aguirre quería aprovechar el regreso de la Copa del Mundo a suelo mexicano, lo que dejó un tremendo ambiente en el Estadio Azteca en el comienzo del certamen. Y si bien no la tuvo fácil, logró dar los golpes en los momentos claves después de dominar las acciones.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron quienes se matricularon con los goles de la victoria del Tri, Unos con los que lideran su grupo y se acercan a los dieciseisavos de final de la cita planetaria.

México derrota a Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó con un triunfazo de uno de los anfitriones. México derrotó por 2 a 0 a Sudáfrica en el inicio de la cita planetaria de la mano de dos de sus principales figuras.

Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial en el duelo entre México y Sudáfrica. Foto: Getty Images.

El Estadio Azteca hizo sentir la localía mexicana, con tribunas que abucheaban a más no poder cualquier balón en los pies de los Bafana Bafana. Fue así como el duelo avanzó hasta los 9′ minutos, cuando Julián Quiñones aprovechó un error en la salida y le metió un balón entre las piernas al arquero para el primer gol del torneo.

En Sudáfrica no quisieron ser menos y en el complemento también se anotaron con el primero, pero expulsado. En los 49′ Sphephelo Sithole bajó a Brian Gutiérrez y vio la tarjeta roja que le dejó muy cuesta arriba las cosas a los visitantes.

Pero esto también tiene un vínculo con nuestro país, ya que es la primera vez que se ve una expulsión en un partido inaugural del Mundial. ¿La última? Nada menos que la de Carlos Caszely en 1974.

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Con un hombre de más, México comenzó a pasarle por encima a Sudáfrica. Cuando el reloj marcaba los 67′ Raúl Jiménez aprovechó un centro desde la derech y conectó un frentazo que les dio el 2 a 0 definitivo.

Eso sí, todavía faltaban dos tarjetas rojas más. Primero a Themba Zwane en los 83′ después de un combo maletero, mientras que el segundo fue César Montes en los descuentos por ir con fuerza desmedida a un cruce.

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México debuta con un triunfo y es líder con 3 puntos, a la espera de lo que pase con el otro partido del Grupo A entre Corea del Sur y República Checa este jueves 11 de junio desde las 22:00 horas. Sudáfrica lamenta una derrota que le duele y mucho, ya que lo aleja de una posible clasificación a la próxima ronda.

Así queda la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026:

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