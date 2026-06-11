Entre la ceremonia inaugural y el comienzo del juego de México con Sudáfrica, un fanático debió ser atendido por personal de salud.

Un sin fin de situaciones ocurrieron durante el comienzo del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Sin embargo, la emergencia más importante no se pudo ver por las cámaras de televisión y ocurrió en las tribunas del Coloso de Ciudad de México.

Cuando restaban 2:10 horas para el pitazo inicial entre el local y Sudáfrica, se llevó a cabo la ceremonia inaugural del evento, que contó con la presencia de artistas como Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin y Shakira.

Fue en esta instancia que en uno de los accesos al Estadio Azteca, un hincha de nacionalidad alemana se desplomó como consecuencia de un infarto, lo que obligó a una rápida intervención por parte de los equipos de emergencia presentes en el lugar.

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Drama e infarto en inauguración del Mundial 2026

Según reportó el medio azteca La Jornada, los paramédicos que estaban en el Coloso de Santa Úrsula consiguieron reanimar al fanático europeo, para luego trasladarlo a un centro médico cercano al recinto deportivo, donde lo seguirían evaluando.

Horas después del incidente que generó inquietud entre los asistentes al duelo inaugural del Mundial 2026, las autoridades de México confirmaron que el hincha alemán está estable en su salud y se encuentra bajo observación médica.

Sin embargo, para la FIFA esta situación no obligó a tomar medidas para paralizar las actividades dentro del Estadio Azteca y el encuentro entre el Tri con Sudáfrica se pudo desarrollar con normalidad, pese a que comenzó con cuatro minutos de atraso.

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En síntesis