El DT de México, Javier Aguirre, se molestó con las declaraciones de su par de Sudáfrica tras el debut en el Mundial 2026.

México inició su camino en el Mundial 2026 con un importante triunfo sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca. El Tricolor no decepcionó en casa y celebró con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Tras el partido, Javier Aguirre atendió a los medios en conferencia de prensa y se molestó bastante cuando se enteró de las declaraciones que hizo el DT rival, el belga Hugo Broos, solo unos minutos antes.

“(El DT de Sudáfrica) mencionó que México por algunos momentos del partido no supo qué hacer con la pelota“, expuso un periodista. “¿Él dijo eso? ¿De nosotros?“, reaccionó molesto el DT del Tricolor.

“Yo pienso que ellos tampoco tenían muy buena defensa ni posesión de balón. Tiraron una vez a puerta. ¿Qué más dijo?”, contestó.

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“No estoy de acuerdo”: La molestia de Javier Aguirre, DT de México, tras el debut en el Mundial 2026

“Dijo que inclusive México se vio desesperado para intentar atacar“, le reveló el periodista. “Qué bueno. Imagínate, si no estábamos desesperados, metemos cinco, cabrón“, respondió el DT mexicano.

“Menos mal que estábamos desesperados. No estoy de acuerdo en absoluto. México tiene que ganar 4-0 y no habrá este tipo de comentarios, seguramente“, cerró Javier Aguirre.