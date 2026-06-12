Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Javier Aguirre se molesta por críticas del DT de Sudáfrica en el Mundial 2026: “¡Cabrón!”

El DT de México, Javier Aguirre, se molestó con las declaraciones de su par de Sudáfrica tras el debut en el Mundial 2026.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
El DT de México se molestó por las críticas
© ESPNEl DT de México se molestó por las críticas

México inició su camino en el Mundial 2026 con un importante triunfo sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca. El Tricolor no decepcionó en casa y celebró con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Tras el partido, Javier Aguirre atendió a los medios en conferencia de prensa y se molestó bastante cuando se enteró de las declaraciones que hizo el DT rival, el belga Hugo Broos, solo unos minutos antes.

(El DT de Sudáfrica) mencionó que México por algunos momentos del partido no supo qué hacer con la pelota“, expuso un periodista. “¿Él dijo eso? ¿De nosotros?“, reaccionó molesto el DT del Tricolor.

Yo pienso que ellos tampoco tenían muy buena defensa ni posesión de balón. Tiraron una vez a puerta. ¿Qué más dijo?”, contestó.

Mundial 2026 logra su primer récord: Juego inaugural con más expulsiones en la historia

ver también

Mundial 2026 logra su primer récord: Juego inaugural con más expulsiones en la historia

“No estoy de acuerdo”: La molestia de Javier Aguirre, DT de México, tras el debut en el Mundial 2026

Dijo que inclusive México se vio desesperado para intentar atacar“, le reveló el periodista. “Qué bueno. Imagínate, si no estábamos desesperados, metemos cinco, cabrón“, respondió el DT mexicano.

“Menos mal que estábamos desesperados. No estoy de acuerdo en absoluto. México tiene que ganar 4-0 y no habrá este tipo de comentarios, seguramente“, cerró Javier Aguirre.

Tweet placeholder
Lee también
Klopp destruye el nivel de México vs Sudáfrica: "Ninguno jugó bien"
Mundial 2026

Klopp destruye el nivel de México vs Sudáfrica: "Ninguno jugó bien"

¿Dónde ver a México vs Sudáfrica por la Copa del Mundo 2026?
Mundial 2026

¿Dónde ver a México vs Sudáfrica por la Copa del Mundo 2026?

Máximo ídolo de El Chavo del 8 anticipa el estreno de México
Mundial 2026

Máximo ídolo de El Chavo del 8 anticipa el estreno de México

Guía completa de Sudáfrica: rivales, nómina, cómo juegan y más
Mundial 2026

Guía completa de Sudáfrica: rivales, nómina, cómo juegan y más

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo