Jugó en Audax, la UC y O’Higgins y llora por el papelón de Paraguay en el Mundial: “No tengo idea”

El ex delantero Hugo Brizuela conversó con RedGol y no tiene una explicación lógica a lo que ocurrió ante Estados Unidos.

El primer gran golpe del Mundial 2026 lo dio uno de los anfitriones, porque Estados Unidos le dio un baile a Paraguay y se impuso por goleada en el majestuoso SoFi Stadium de Los Ángeles.

El equipo que dirige técnicamente Mauricio Pochettino dijo en cancha que quiere ser protagonista de la Copa del Mundo y se impuso por 4-1, donde la gran estrella de la noche fue el delantero Folarin Balogun.

El elenco guaraní fue el primero de la Conmebol en debutar en el Mundial y su rendimiento sorprendió para mal, debido a que se caracteriza por defender bien y ante los norteamericanos no lo hizo.

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Hugo Brizuela quedó impactado con la derrota de Paraguay ante Estados Unidos

La derrota dejó en shock a muchos en Asunción, entre ellos al ex delantero Hugo Brizuela, clásico noventero con pasado en Audax Italiano, Unión Española, O’Higgins y Universidad Católica, quien en RedGol habló de Paraguay.

“No tengo idea lo que pasó. Me sorprendió igual. Uno esperaba como paraguayo esperaba que hiciera mejor las cosas, pero bueno. Son cosas que pasan y la verdad me sorprendió el nivel muy bajo de de nuestra selección”, dijo el ex atacante.

“Siempre Paraguay se ha destacado en el juego aéreo, la defensa dura, la muralla es muy fuerte, pero ayer no demostró eso ante Estados Unidos, que está acostumbrado a mostrar”, agregó.

Gustavo Alfaro sufrió en la banca de Paraguay. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Por último, Hugo Brizuela se refirió a la presencia como titular de Julio Enciso, quien pese a llegar con problemas físicos, fue de la partida en el elenco albirrojo.

“El técnico Alfaro seguramente vio que podía jugar. Entonces, también tenía seguramente el alta del médico. Entonces, por eso que entró Enciso, jugó y ha hecho una cosa buena. Además, no tenemos muchos jugadores así como con la calidad de Enciso, por eso se la jugó por él”, cerró.

En síntesis

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El delantero Folarin Balogun fue la gran estrella del triunfo de Estados Unidos.

fue la gran estrella del triunfo de Estados Unidos. El entrenador Gustavo Alfaro alineó como titular a Julio Enciso pese a sus problemas físicos.