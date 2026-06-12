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Mundial 2026

Donald Trump ignora a Gianni Infantino: no asistirá a la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

Desde la Casa Blanca confirmaron que Donald Trump se perderá la inauguración de Estados Unidos en el Mundial 2026.

Por Javiera García L.

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Donald Trump no estará en la inauguración de Estados Unidos
© Getty ImagesDonald Trump no estará en la inauguración de Estados Unidos

Sigue la acción en el Mundial 2026. Después del triunfo de México en casa, este viernes 12 de junio serán los estrenos de Canadá y Estados Unidos en la Copa del Mundo de Norteamérica.

En el caso de los estadounidenses, el debut será a las 21:00 horas contra Paraguay en Los Ángeles. Antes, habrá una nueva ceremonia de inauguración, donde se esperan presentaciones de Katy Perry y Future.

La particularidad es que el estreno mundialista no tendrá la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó problemas de calendario en las últimas horas.

Tiene la agenda muy apretada“, explicaron desde Washington. Eso sí, no estará tan ocupado para asistir a otro evento deportivo este mismo fin de semana: el UFC Freedom 250 en la Casa Blanca.

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Donald Trump no asistirá a la inauguración de Estados Unidos en el Mundial 2026

Ante la ausencia de Donald Trump, el encargado de representar al Gobierno estadounidense en la inauguración será el secretario de Estado, Marco Rubio, en compañía del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Desde la Casa Blanca aseguraron que el polémico presidente asistirá a otros encuentros. “Esperen lo inesperado. A lo largo de este torneo, no me sorprendería verlo involucrarse cada vez más“, dijo Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo para el Mundial 2026.

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