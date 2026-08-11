Los cruzados buscan dar el primer golpe como visita, donde vienen solo de triunfos en esa condición tras su fase grupal. Los argentinos vienen cuestionados en el plano local.

Llegó la hora. U Católica sale a la cancha a disputar los octavos de final de Copa Libertadores, donde la ilusión está a tope tras la tremenda campaña en fase grupal, donde cerraron primeros y eliminando a Boca Juniors en Argentina.

Esta vez, el mismo país recibirá a los cruzados, donde Estudiantes de La Plata es el rival a vencer. Un equipo copero por tradición y también campeón del torneo, pero que hoy llegan golpeados al duelo, lo que ilusiona a los hinchas de la franja.

El equipo de Daniel Garnero viene de vencer 2-0 a Cobresal en la Liga de Primera, poniendo fin a irregulares presentaciones en el plano local. Por su parte, el Pincharrata viene de caer por el mismo marcador, ante Deportivo Riestra.

Los argentinos tienen solo tres puntos en cuatro duelos de su liga, mientras el elenco liderado por Fernando Zampedri es tercero de la Liga de Primera. El equipo que avance chocará ante el ganador de Rosario Central y Corinthians.

Minuto a minuto del duelo: