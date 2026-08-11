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Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata vs U Católica: minuto a minuto en vivo y goles octavos de final ida Copa Libertadores

Los cruzados buscan dar el primer golpe como visita, donde vienen solo de triunfos en esa condición tras su fase grupal. Los argentinos vienen cuestionados en el plano local.

Por Nelson Martinez

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Los cruzados arriban al duelo invictos de visita.
© Getty.Los cruzados arriban al duelo invictos de visita.

Llegó la hora. U Católica sale a la cancha a disputar los octavos de final de Copa Libertadores, donde la ilusión está a tope tras la tremenda campaña en fase grupal, donde cerraron primeros y eliminando a Boca Juniors en Argentina.

Esta vez, el mismo país recibirá a los cruzados, donde Estudiantes de La Plata es el rival a vencer. Un equipo copero por tradición y también campeón del torneo, pero que hoy llegan golpeados al duelo, lo que ilusiona a los hinchas de la franja.

El equipo de Daniel Garnero viene de vencer 2-0 a Cobresal en la Liga de Primera, poniendo fin a irregulares presentaciones en el plano local. Por su parte, el Pincharrata viene de caer por el mismo marcador, ante Deportivo Riestra.

Los argentinos tienen solo tres puntos en cuatro duelos de su liga, mientras el elenco liderado por Fernando Zampedri es tercero de la Liga de Primera. El equipo que avance chocará ante el ganador de Rosario Central y Corinthians.

Minuto a minuto del duelo:

FINAAAL DEL 1T

Lejos del nivel que se le conoce y sin peligro en el arco rival, los cruzados la sacan barata en La Plata.

Estudiantes 1-0 U Católica

45' | CUATRO MINUTOS DE DESCUENTO

La UC busca sin ideas un gol antes del descanso.

Estudiantes 1-0 U Católica

40' | GARNERO FURIOSO AL BORDE DE LA CANCHA

Mientras sus dirigidos no se encuentran en cancha, el DT reparte instrucciones efusivamente para despertar a U Católica.

Estudiantes 1-0 U Católica

33' | LA PRIMERA DE LA UC

Centro de Justo Giani y Zampedri eleva por sobre el arco de Muslera.

Estudiantes 1-0 U Católica

23' | SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS EN LA PLATA

Fernando Zampedri se enfrentó a medio plantel pincharrata, poniendo en riesgo su continuidad en el duelo tras la amonestación inicial.

Estudiantes 1-0 U Católica

ZAMPEDRI SE PIERDE LA REVANCHA

La amonestación recibida deja fuera al Toro del duelo en el Claro Arena, por acumulación de tarjetas amarillas.

Estudiantes 1-0 U Católica

15' | SIGUE EL DOMINIO DEL LOCAL

Le pegó fuerte el gol a la UC y no se encuentran, por ahora, en el campo de juego.

Estudiantes 1-0 U Católica

8' AMARILLA EN LA UC

Fernando Zampedri es amonestado tras fuerte pisotón sobre defensa rival.

Estudiantes 1-0 U Católica

GOL DE ENTRADA PARA ESTUDIANTES

3' Joaquín Tobio Burgos aprovecha un rebote y en la primera clara del local, anotan la apertura de la cuenta.

Estudiantes 1-0 U Católica

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COMENZÓ EL PARTIDOOO

Ya juegan por los octavos de final ida de Copa Libertadores:

Estudiantes 0-0 U Católica

¡EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya están en el pasto del UNO de La Plata, Estudiantes y U Católica. Se viene el pitazo inicial.

CALIENTAN LOS HOMBRES DE GARNERO

Trabajo físico de los hombres de U Católica previo al vital duelo.

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LLENO TOTAL EN EL SECTOR DE LA UC

Los fieles fanáticos cruzados coparon su sector en el Estadio UNO de La Plata.

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FAMILIA CRUZADA EN EL ESTADIO UNO

Las postales del arribo de los hinchas de la UC a La Plata:

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LOS XI DEL PINCHARRATA

Con Fernando Muslera en el arco, estos son los elegidos por Alexander Medina para el duelo:

ASÍ CLASIFICÓ ESTUDIANTES

Segundo en su grupo, el Pincha sacó pasajes a octavos con lo justo.

ASÍ CLASIFICÓ U CATÓLICA A OCTAVOS DE FINAL

Líderes del Grupo de la Muerte, los cruzados llegan a la fase de octavos con la opción de definir como locales.

CON CEREZO DE TITULAR: LA FORMACIÓN DE LA UC

Con el cuestionado lateral derecho en el XI, así forman los cruzados:

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BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO COPERO

U Católica sale a la cancha de Estudiantes de La Plata para el duelo de ida de octavos de final de Copa Libertadores. Sigue aquí todos los detalles del duelo.

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