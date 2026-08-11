Los dirigidos por Daniel Garnero cruzan la Cordillera de los Andes y se miden ante el Pincha por la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores 2026 continúa para Universidad Católica, quienes en octavos de final de ida enfrentan a Estudiantes de La Plata en Argentina. Ir de visita no es fácil, pero los Cruzados saben bailar tango.

Los dirigidos por Daniel Garnero han hecho un buen papel a nivel internacional, superando el grupo de la muerte como líderes luego de vencer a Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil. Ahora empiezan las llaves de ida y vuelta, donde deberán demostrar de qué están hechos.

Los cuatro triunfos de U. Católica en Argentina

Universidad Católica enfrentará en octavos de final a Estudiantes, quienes han ganado en cuatro ocasiones la Copa Libertadores. Equipo copero se suele decir, quienes son muy fuertes en su casa, pero que los Cruzados saben muy bien lo que es festejar al otro lado de la Cordillera de los Andes.

En toda su historia, la UC ha jugado en 23 ocasiones en Argentina y ha conseguido 4 triunfos, 12 derrotas y 7 empates. Claro que el último antecedente es el más alegre, por lo que que acá repasamos la veces que los de Las Condes celebraron como visita.

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La primera victoria fue en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2011, cuando de la mano de Juan Antonio Pizzi derrotaron por 4-3 a Vélez Sarsfield en el José Amalfitani. Francisco Pizarro les dio el agónico triunfo en un partidazo. El segundo festejo fue en el mismo estadio, ante el mismo rival, pero por 2-1 en la Copa Sudamericana 2020, bajo la dirección técnica de Ariel Holan.

El tercer triunfo en Argentina fue en la Libertadores 2021, imponiéndose por 1-0 ante Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona, con Gustavo Poyet al mando. La cuarta y última victoria es la más épica y reciente: 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera este 2026.

Montes anotó ante Boca en el triunfo 1-0 de este 2026. Imagen: Photosport

Daniel Garnero sabe encarar este tipo de encuentros e intentará dejar la llave abierta para liquidarla en el Claro Arena. La ida será este martes 11 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Uno de La Plata.

Recuerda que el partido entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se podrá ver en vivo a través de Disney+.