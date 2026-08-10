El "7" de los Cruzados, autor de 16 goles y nueve asistencias esta temporada, reconoció el descenso en el nivel del equipo, pero también las esperanzas que tiene de replicar lo hecho en la fase grupal de la Copa Libertadores, donde ganaron la zona con durísimos rivales.

Universidad Católica consiguió un triunfo que parecía insípido antes de abocar todas sus energías en el juego de ida contra Estudiantes de La Plata en los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero el espectacular golazo de Fernando Zampedri le dio otro sabor a esa victoria frente a Cobresal.

En ese contexto, los Cruzados encontraron tres puntos que les sirven para sumar confianza y evitar que se les escape Universidad de Chile en el Clásico Universitario que parecen disputar por el Chile 2. Y uno de los jugadores más apuntados por el descenso en su nivel sacó la voz en la antesala a ese duelo frente a los Pincharratas.

Se trata de Justo Giani, quien en 36 partidos oficiales por los Cruzados suma 16 goles y nueve asistencias. Uno de esos tantos fue en la fase de grupos del torneo más preciado de América: le marcó a Cruzeiro en aquel espectacular triunfo de la UC en Brasil.

Así festejó Justo Giani su gol de cabeza en el Mineirao. (Pier Giorgio Giavelli/Photosport).

“Es el partido que estábamos esperando todos. Sabemos lo que significa para el club y para nosotros mismos. Venimos haciendo una copa muy buena. Es muy importante afrontarla como veníamos haciendo”, manifestó el argentino de 27 años, quien llegó a la precordillera desde Aldosivi.

Añadió una sincera autocrítica respecto del rendimiento del equipo dirigido por Daniel Garnero. “En los últimos partidos no encontramos la mejor versión nuestra, traíamos un nivel muy alto y es normal esa merma en los últimos metros. El equipo siguió trabajando igual que siempre, con la misma confianza, muy entusiasmado y con muchas ganas”, aseguró Giani.

Daniel Garnero da indicaciones en la fría noche del triunfo Cruzado ante Cobresal. (Felipe Zanca/Photosport).

“Nosotros venimos de muchos partidos. Quizá de lo físico no es tan bueno, pero en lo futbolístico ayuda. El rival es duro y difícil, me ha tocado enfrentarlo muchas veces. Es una cancha complicado, pero iremos con nuestras armas a hacer un gran partido y tratar de traernos algo”, afirmó el “7” de la Franja sobre la visita al estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

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Giani se toma con calma el primer partido de la llave entre Católica y Estudiantes: “Sacrificio y cabeza”

Para Justo Giani, el partido que abre la serie entre Universidad Católica vs Estudiantes es muy relevante, pero no decisivo. Y llama a ser estratégicos en el plan de juego. “Hay que ser inteligentes, pero no por eso escatimar en esfuerzos o ese aspecto que no es lo que pensamos”, dijo el trasandino.

“Iremos por todo, pero sabiendo que tenemos el partido de vuelta y siendo inteligentes desde ese punto. Este es el partido que todo el mundo quiere jugar. Iremos con mucho sacrificio y con cabeza”, aseveró Giani, quien ha jugado cinco partidos ante Estudiantes de La Plata.

Así festejó Justo Giani el autogol de Guillermo Pacheco que puso en ventaja a la UC vs Cobresal. (Felipe Zanca/Photosport).

Suma dos tantos y tres pases-gol frente a los Pincharratas. También abordó las bajas que tendrá la UC en ese periplo a Argentina. No estará Clemente Montes. Tampoco el lateral derecho Sebastián Arancibia. Ni el atacante Juan Francisco Rossel, quien pasó por el quirófano por una lesión en la rodilla.

“Obviamente son jugadores que nos han dado mucho. Son muy importantes para el grupo, no sólo en lo futbolístico. El que entra está capacitado, como se viene demostrando. Todo el equipo entrena al máximo, todos entrenamos para estar. Eso se ve en la rotación: el que entra lo hace bien. Que un compañero no pueda estar por una lesión nunca es bueno”, dijo Justo Giani.

Y también planteó que es temprano para hacer balances definitorios, incluso si la Franja queda fuera de la Libertadores en esta fase. “Esta institución tiene que salir a ganar todos los partidos por lo que significa. A fin de año se verá si se hizo bien o mal. Somos un equipo que viene en alza”, expuso el “7”.

“Clasificamos en un grupo que muchos creían que no íbamos a pasar. Nosotros confíabamos en que sí, es muy meritorio lo que se está haciendo. Esto no define nada, por bien o mal, queda mucho por delante. Después se verá”, sentenció Giani, quien se refirió a la zona que ganaron ante Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.

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¿Cuándo juegan Estudiantes vs Universidad Católica en la Libertadores?

La ida de esta serie entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica está pactada para el martes 11 de agosto a las 20:30 horas en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, mientras que la revancha se jugará el martes 18 del mismo mes a las 20:30 horas en el hermoso Claro Arena.

Recuerda que el partido entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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