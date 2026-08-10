Tras ser escogido como el relator favorito por los chilenos luego del Mundial, Negro Palma regresa en el duelo de Copa Libertadores.

Por la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata recibirá este martes 11 de agosto, a Universidad Católica en el Estadio José Luis Hirschi, en la ciudad de las diagonales.

Pincharratas y los Cruzados se medirán a partir de las 20:30 horas, en el que será el duelo válido por la ida de los octavos de final de la competencia. La vuelta se jugará el martes 18 en el Claro Arena.

El partido será transmitido por Chilevisión y la app MICHV, y contará con los relatos de Claudio Palma y los comentarios de Rodrigo Vera y Aldo Schiappacasse. Desde Argentina, en tanto, estará Ignacio Miranda. Asimismo, la previa del encuentro comenzará a las 19:30 horas.

Claudio Palma relatará a la Católica vs Estudiantes

El regreso de Palma al relato desde la final del Mundial

Palma estuvo relatando muchos partidos del Mundial por la estación televisiva, pero desde que terminó el certamen ha estado alejado de los micrófonos.

Recordar que el Negro dejó el año pasado la transmisión de encuentros del fútbol nacional en TNT Sports, para dedicarle mayor tiempo a su familia.

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Desde entonces, continúa en CHV llevando los pormenores de torneos internacionales, alejado de la actualidad de lo que es el torneo chileno.

Palma, según la encuesta Cadem realizada post Mundial, fue escogido como el relator favoritos de los chilenos, con un 41% de las preferencias. Mucho más atrás están Fernando Solabarrieta (14%) y Mariano Closs (8%).