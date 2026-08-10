El entrenador de Independiente lamentó la caída de su equipo ante el Calamar, que afina detalles para recibir a los Piratas en la ronda de 16 mejores clubes del trofeo más deseado de América. ¡Toma nota Hernán Caputto!

Gustavo Quinteros quedó contrariado luego de la derrota que sufrió Independiente como local frente a Platense, rival que tendrá Coquimbo Unido en los octavos de final de la Copa Libertadores. Fue una victoria por 1-0 del Calamar gracias a un error grosero del arquero Rodrigo Rey.

El meta quiso salir jugando con un pase a un compañero, pero le pegó tan mal que no hizo más que habilitar a Guido Mainero, quien estuvo muy rápido para anticipar a Facundo Zabala. Tras quedarse con la pelota, el ex Deportes Iquique definió de la mejor manera.

Con un picotón sobre el cuerpo de Rey, Mainero sentenció el 1-0 de Platense ante el Rojo, que no encontró la forma de vencer al golero Juan Pablo Cozzani. Luego de la derrota, Quinteros entregó varios tips que sirven para que Hernán Caputto tome nota en su libreta.

Guido Mainero en acción ante Corinthians: fue el autor del gol ante el Rojo de Avellaneda. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Por el juego en general, la posesión de balón, merecimos más. El resultado fue lo único negativo. Nos faltó claridad, el rival también se defendió bien, pero no merecimos perder”, resumió Quinteros, exentrenador de Colo Colo, tras este nuevo tropiezo liguero.

Una advertencia importante para el cuadro Pirata: a Platense no le incomoda tener que cerrar espacios si el partido se da así. “Tuvimos dos errores. Nos equivocamos y ellos convirtieron. Tuvimos casi el 75 por ciento de la posesión y el rival casi no creó peligro”, añadió el DT, quien además de ser campeón con los albos ganó un título nacional con Universidad Católica.

Gustavo Quinteros no ha podido sacar el mejor nivel de Independiente en el inicio del Torneo Clausura. (Christian Alvarenga/Getty Images).

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Gustavo Quinteros deja varios consejos a Coquimbo Unido para la serie vs Platense

A inicios de 2026, Gustavo Quinteros también había enfrentado a Platense, aunque el Calamar materializó el regreso de Martín Palermo en la dirección técnica poco antes de la serie vs Coquimbo Unido. De todas maneras, dejó varias pistas importantes para el staff técnico de los Piratas.

Eso fue el 7 de febrero, cuando Platense era dirigido por Walter Zunino. De todas formas, las características del plantel no cambiaron demasiado. “Fue un partido muy trabado y de juego aéreo, de juego directo, segunda pelota y rebotes”, dijo Quinteros tras esa victoria del Rojo por 1-0.

Hernán Caputto debe tomar decisiones para un duelo trascendental de Coquimbo Unido en Argentina. (Diego Martin/Photosport).

“Ganamos las segundas pelotas. Eso fue clave para que el rival no tenga opciones”, dijo también el exseleccionador de Ecuador y Bolivia luego de ese triunfo. Vale decir, dejó varios aspectos del juego que Platense podría mostrar ante el Barbón en el trofeo de clubes más deseado de América.

Recuerda que el partido entre Platense y Coquimbo Unido se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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¿Cuándo juegan Platense vs Coquimbo Unido por los octavos de final en la Copa Libertadores?

La ida de la llave entre Platense y Coquimbo Unido por la ronda de 16 mejores clubes en la Copa Libertadores se jugará el miércoles 12 de agosto a las 18 horas en el estadio Vicente López, mientras que la revancha está pactada para el miércoles 19 del mismo mes a las 18 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Revisa el compacto del triunfo de Platense vs Independiente

Así va Platense en la tabla del Clausura en la Liga Profesional de Argentina

Platense tiene cuatro puntos en cuatro partidos disputados por el Clausura de la Liga Profesional de Argentina 2026.