Tanto cruzados como piratas tendrán en sus visitas a Argentina a jueces mundialistas en sus respectivos encuentros ante Estudiantes y Platense.

En la previa a la vuelta de la actividad en Copa Libertadores, con la presencia de Universidad Católica y Coquimbo Unido en los octavos de final, ya conocen quiénes serán los encargados de arbitrar sus respectivos partidos por octavos de final en Argentina.

Mientras el martes 11 de agosto los cruzados visitarán a Estudiantes de la Plata en el Estadio Jorge Luis Hirschi, el miércoles 12 será el turno de los piratas para medirse contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires.

En ese ámbito, la CONMEBOL entregó detalles sobre quiénes impartirán justicia en los duelos de ida por octavos de final en Copa Libertadores, donde en el caso de los cuadros chilenos tendrán árbitros que participaron del Mundial 2026.

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Los árbitros de Católica y Coquimbo en Copa Libertadores

Para el duelo entre La Franja y los pincharratas, el organismo designó al brasileño Raphael Claus como juez central. Lo acompañarán sus compatriotas Rodrigo Correa y Danilo Manis de asistentes, Rafael Klein como cuarto, además de Rodrigo Guarizo y Caio Vieira en el VAR.

Mientras que en el lance de Coquimbo y Platense por octavos de Libertadores, el árbitro será Juan Gabriel Benítez de Paraguay, secundado por los asistentes Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar, el cuarto juez Mario Díaz de Vivar, más Ulises Mereles y Carlos Figueredo en el VAR. Todos guaraníes.

Además, habrá presencia chilena en esta fase, pues Cristián Garay dirigirá el lance entre Fluminense e Independiente Rivadavia, el martes 11 en Maracaná. Lo acompañarán José Retamal y Miguel Rocha en las bandas, Diego Flores de cuarto, Fernando Véjar y Nicolás Millas en el VAR.

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¿Cuándo juegan los chilenos?

Por octavos de final en Copa Libertadores, Universidad Católica visita a Estudiantes en La Plata el martes 11 de agosto a las 20:30 horas. Mientras que Coquimbo hará lo propio con Platense en Buenos Aires el miércoles 12 desde las 18:00 horas.

Los partidos de Católica vsEstudiantes y Coquimbo vs Platense podrán verse en Disney+.

En síntesis