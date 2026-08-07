Los Cruzados tienen su último encuentro antes de jugar la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Universidad Católica vive días muy agitados y entre sus desafíos, está el duelo ante Cobresalpor la 18° fecha de la Liga de Primera. Están obligados a quedarse con la victoria.

Los Cruzados están en el 2° lugar del torneo, a 12 puntos de distancia con Colo Colo. Si bien parece complejo alcanzar el título, hasta que las matemáticas den intentan seguir en la pelea y para ello, no se pueden dar el lujo de dejar unidades en el camino.

¿Dónde ver a U. Católica vs Cobresal?

El duelo podrá ser visto en TV por TNT Sports Premium, mientras en streaming estará disponible a través de HBO Max.

¿A qué hora es el duelo de la Liga de Primera?

Universidad Católica y Cobresal jugarán este viernes 7 de agosto a las 20:30 horas, en el Claro Arena de Las Condes.

La previa a la Copa Libertadores

Es difícil para Universidad Católica no estar mirando de reojo la Copa Libertadores. Los dirigidos por Daniel Garnero disputarán los octavos de final de ida ante Estudiantes de La Plata el próximo martes 11 de agosto a las 20:30 horas en Argentina.

Es posible que Garnero guarde a algunas piezas en este choque contra Cobresal, el cual también es muy importante, pero con Colo Colo tan escapado, tal vez el argentino privilegie la participación a nivel internacional.

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Los Mineros por su parte luchan por el descenso. La semana pasada golearon por 4-0 a Unión La Calera en una final por no caer a la Primera B. Los dirigidos por Gustavo Huerta están en el 15° puesto con 17 puntos, a 2 unidades de la salvación. Van por la victoria al Claro Arena.