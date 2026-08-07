“Tu nueva casa”: Deportes Temuco sorprende con la llegada de Emiliano Astorga para luchar por el ascenso

El experimentado adiestrador nacional llega al Pije y asume el cargo que dejó Arturo Sanhueza tras la caída frente a Deportes Copiapó.

El mercado de fichajes se mueve rápidamente en la Primera B. En está ocasión, Deportes Temuco sorprendió con dos fichajes en la previa de la fecha 19.

El cuadro albiverde cayó por 4-1 ante Deportes Copiapó. Lo que dejó al cuadro de Marcelo Salas en la décima posición con 23 unidades, y lejos de la Liguilla.

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Por lo mismo, se decidió hacer cambios importantes. Lo primero fue la salida de Arturo Sanhueza ante el irregular momento del club y que se reflejó en la pobre campaña como local.

A esto, se sumó la llegada de Luis Casanova como nuevo refuerzo en la defensa. Pero al fichaje del ex Universidad de Chile se confirmó este mismo viernes la contracción de Emiliano Astorga como entrenador oficial.

Emiliano Astorga llega a Temuco y busca el sueño de ascender

El experimentado adiestrador nacional de 65 años, ha destacado en campañas tanto en la Primera B como en la Liga de Primera. Incluso ya ascendió con Cobreloa en 2023.

Ahora en este 2026 comenzó el año dirigiendo en Puerto Montt. En el cuadro salmonela alcanzó un rendimiento del 50%, con un total de 15 partidos con 7 victorias, seis derrotas y dos empates. Pero su vínculo acabó en mayo por los bajos números y la distancia con su familia.

Pese a ello, ahora Astorga decidió volver a dirigir y lo hará en Deportes Temuco. “Bienvenido a tu nueva casa. Le damos la más cordial bienvenida al nuevo director técnico, quien asume el desafío de liderar al Albiverde en este segundo semestre”, destacó el cuadro albiverde en sus redes.

“Confiamos en que su experiencia, trabajo y compromiso serán fundamentales para afrontar lo que viene. Como institución y junto a toda nuestra hinchada, le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, agregaron ilusionados en remontar la temporada con su llegada.

Cabe consignar que el debut de Astorga tendrá que esperar ya que de forma interina Sebastián Domínguez dirigirá ante Magallanes este sábado 8 de agosto. Ahora el debut del experimentado DT ya se espera para el 13/8 cuando viste a San Luis de Humberto Suazo.