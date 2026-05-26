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Primera B

Otro DT caído en el fútbol chileno: Emiliano Astorga deja Puerto Montt tras haber sido puntero de Primera B

El DT recibió cánticos en su contra durante la última derrota del equipo. Deja el sur a tres puntos de la cima y en zona de liguilla.

Por Nelson Martinez

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El DT dejó sorpresivamente la banca sureña en esta jornada.
© Photosport.El DT dejó sorpresivamente la banca sureña en esta jornada.

El fútbol chileno sigue cobrando víctimas en las bancas. Esta vez se trata de Emiliano Astorga, experimentado entrenador que llegó este año al sur de Chile y quien llevaba una buena campaña en Puerto Montt.

El DT dejó a los delfines quintos en la tabla de Primera B, a tres puntos del puntero y en zona de clasificación a la liguilla del ascenso. Sin embargo, eso no fue suficiente para tomar la decisión.

Emiliano Astorga ha presentado su renuncia a Deportes Puerto Montt. Con 22 puntos, a tres del líder y con un inicio muy fuerte. En desarrollo”, reportó el periodista Rodrigo Arellano.

Así fue la campaña de Astorga

Deportes Puerto Montt no va más con Emiliano Astorga en la banca, pese a ser puntero de la Primera B en las primeras fechas y siempre pelear en la parte alta de la tabla. Pese a la última derrota ante San Marcos, el equipo quedó a un partido de la cima.

Según la versión del club, el adiós se debe por razones familiares en el DT, quien venía de dos derrotas en el torneo. 2-0 como local ante San Marcos de Arica y un doloroso 4-1 en la visita a San Luis de Quillota.

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Tras la última caída, el gerente deportivo de los delfines, Pablo Soto, se refirió a los cánticos de la hinchada contra Astorga y el juego del equipo. El directivo aseguró que “ellos (el cuerpo técnico) sabían adonde venían, lo tenían claro”.

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“Obviamente que a ellos no los quieren, eso está claro, está super claro. Por el juego y por diferentes motivos, pero nosotros los contratamos para clasificar a la liguilla, hoy estamos dentro de la liguilla y ese es el objetivo del club“, aseguró.

Puerto Montt le dedica un comunicado:

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