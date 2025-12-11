Deportes Puerto Montt es uno de los equipos que pudo festejar en esta temporada 2025 del fútbol chileno. Los Hijos del Temporal lograron volver a la Primera B tras consagrase en campeón en la Segunda División Profesional, esto luego de dos años en la tercera categoría de nuestro balompie.

Sin embargo, la polémica rápidamente rodeó al club. ¿El motivo? Pues por el adiós de su entrenador, Jaime Vera, quien aseguró que supo que no seguiría al mando del equipo mediante un correo electrónico por parte de la dirigencia.

Tras esta polémica salida, los Delfines se han movido con rapidez para dar con un reemplazante que afronte lo que será el 2026 en la Primera B, algo que al parecer quedó definido en las últimas horas.

ver también Se va el DT campeón: La inexplicable “Maldición” de los campeones chilenos del 2025

Deportes Puerto Montt tiene nuevo DT

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el encargado de reemplazar al Pillo Vera en Deportes Puerto Montt será Emiliano Astorga, quien viene de una discreta campaña con Curicó Unido en el 2025, donde alcanzó a dirigir apenas nueve partidos sin ningún triunfo.

Emiliano Astorga fue el elegido por Deportes Puerto Montt para la temporada 2026 de la Primera B. | Foto: Photosport.

Pese a este última mala experiencia, Astorga sabe lo que es ascender en la Primera B. Sin ir más lejos en el 2023 fue campeón de la categoría con Cobreloa, llevando a los loínos a la máxima categoría del fútbol chileno después de ocho largos años.

Publicidad

Publicidad

ver también “Te lo pido porque eres colocolino”: Jaime Vera destapa desconocida historia con Aníbal Mosa en Puerto Montt

Además, el profe Emiliano subió desde la B con Unión La Calera en el 2010, teniendo además experiencia en en clubes como San Marcos de Arica, Santiago Wanderers, Cobresal, Palestino, Ñublense, Deportes Copiapó y Rangers, por nombrar solo algunos.