Jaime Vera está orgulloso de lo conseguido por Deportes Puerto Montt. Difícilmente se pueda mejorar el panorala: el Velero logró quedarse con el título en la Segunda División Profesional del fútbol chileno. Lo hizo en el estadio Chinquihue, que se repletó para la ocasión.

Y ante su clásico rival, Provincial Osorno. Los Delfines festejaron un 2-0 que los hizo ganar la Liga 2D. En ese contexto, RedGol tomó contacto con el Pillo Vera, otro director técnico chileno que festejó una estrella durante la temporada 2025. “Fue una final soñada. Se dio todo como uno quiere”, dijo el DT.

“Primero, ganar el partido. Segundo, se llenó el estadio. Tercero, nos pudimos coronar campeones después de estar tanto tiempo pensando en eso. Estamos felices. Todo el mundo. La gente se portó súper bien. Agarramos un equipo prácticamente desaparecido, en dos años pudimos subirlo. Se dio todo como uno lo sueña”, le manifestó Vera a nuestro querido Florete.

Jaime Vera en el partido ante Osorno que consagró campeón a Puerto Montt. (Foto: @DPMChile).

Eso sí, el Pillo Vera sabe perfectamente que hay temas que zanjar para el exigente 2026, que tendrá al cuadro sureño en la Primera B. “Termino contrato ahora. Obviamente si me llaman, voy a conversar. Uno desea tener continuidad en el trabajo. Veremos si ellos quieren que me quede. Y si llegamos a un acuerdo”, dijo el estratego, quien fue ayudante de Claudio Borghi en Colo Colo y la selección chilena.

“Este proyecto era de tres o cuatro años. Nosotros nos adelantamos. Tiene que seguir conmigo o sin mí. Puerto Montt no puede pensar que acá se termina un ciclo. Tiene que seguir pensando en construir una institución mucho más fuerte”, fue la declaración de principios que dejó Jaime Vera.

Jaime Vera derrocha orgullo por el Puerto Montt que ganó La Liga 2D

Jaime Vera sabe que el equipo de Deportes Puerto Montt fue un monarca indiscutido en la tercera categoría del balompié nacional. En el plantel hay varios jugadores que llamaron la atención. Como Salvador Negrete, el extremo de Universidad de Chile que hizo una gran jugada ante Osorno.

O Maximiliano Riveros, zaguero central que le ha dado mucha solidez a la defensa. Otro que rindió alto fue Cristóbal Vargas. Pero también destacó el hijo de un símbolo colocolino: Martín Ormeño, hermano de Álvaro y vástago de Raúl. “Juega todo lo contrario al papá”, dijo el estratego.

Martín Ormeño en acción en el amistoso que Puerto Montt le ganó a Colo Colo. (Foto: Instagram).

“De partida es lateral derecho, con proyección. Se va bien al ataque. Más ofensivo que defensivo, tiene buena capacidad física. Es un muy buen muchacho, hijo de futbolista. Tiene una ventaja con eso. Ser hijo y hermano de un futbolista profesional”, contó Jaime Vera.

Jaime Vera derrocha felicidad por el título con Puerto Montt. (Eduardo Fortes/Photosport).

Por cierto, el Pillo refrendó su buen pasar en el sur del país. “Vivo acá, estoy tranquilo. Hay buena calidad de vida. Estoy contento en esta zona, siempre quise vivir el sur. Esta semana es muy decisiva para el futuro, esperaremos qué dicen los directivos”, sentenció el DT. Todo Deportes Puerto Montt espera por esa resolución. El tiempo dirá…

