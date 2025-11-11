Jaime Vera condujo a Deportes Puerto Montt a quedarse con el título de La Liga 2D y en esa conquista, hizo partícipe a un juvenil de la U de Chile. Se trata de un extremo que llegó a debutar en el primer equipo. Tuvo minutos ante Municipal Puente Alto por la Copa Chile.

Las referencias son para Salvador Negrete, un puntero izquierdo de 19 años que pudo mostrar parte de su potencial en el estadio Chinquihue. Fue parte de la confección del plantel en la que el Pillo Vera tuvo mucha injerencia. “Entrenaba con el primer equipo y dijimos ‘ese es el hombre”, reconoció en TNT Sports.

“Hablé con el Colocho (Manuel) Iturra, le agradezco por sus buenas referencias de Negrete. Respondió a todo dar. Lo hizo muy bien. Así buscamos. No fuimos por jugadores de Primera o Primera B porque no les gusta jugar esta división”, reveló el avezado DT en el programa Pelota Parada.

Salvador Negrete jugó en la Copa Chile 2024 ante Municipal Puente Alto. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

También hubo que ingeniárselas para armar la plantilla a bajo costo. “Fuimos a buscar jugadores sin equipo. Y a quienes esperaban una chance y se las dimos acá. No erramos”, fue la cuenta alegre que sacó el adiestrador, quien fue ayudante de Claudio Borghi en Colo Colo y la selección chilena.

Jaime Vera aplaude a Negrete de U de Chile y a Calisto, capitán de Puerto Montt

No sólo Salvador Negrete de la U de Chile fue una de las apuestas que Jaime Vera hizo para su Deportes Puerto Montt. Sabía que el plantel de la campaña anterior necesitaba de las incrustaciones precisas. Pero también que había que jugársela por algunos valores locales.

Tal fue el caso de un zurdo defensor que tuvo un paso por las inferiores de Universidad Católica y también disputó la primera división “Teníamos una base importante y fuimos convenciendo algunos jugadores. Llegó (Francisco) Calisto, que era nuestro y estuvo en Copiapó”, describió Vera.

Francisco Calisto ante Maxi Guerrero en un duelo entre el León de Atacama y Universidad de Chile. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Lo convencí de que se quedara, que iba a ser capitán. Se quedó. Le di unas atribuciones, era el segundo capitán. Nos respondió muy bien”, aseguró el Pillo, quien debe resolver su continuidad para la campaña 2026 con el equipo en la Primera B del balompié nacional. Pero todavía puede sonreír por un merecido título.

