Deportes Puerto Montt pudo por fin sellar su regreso a la Primera B del fútbol chileno tras coronarse campeón de la Liga 2D 2025. Los hijos del temporal lograron el título de la mano de Jaime Vera, quien a pesar de su buena campaña todavía no tiene definida su permanencia en el club para el 2026.

Así lo dejó en claro Héctor Gaete, presidente de Puerto Montt, quien en charla con el sitio Primera B Chile aseguró que el contrato de Vera finaliza en diciembre y que deben sentarse a conversar para la renovación.

Para el dirigente, el poder mantener al Pillo en el equipo es una prioridad para el próximo año, aunque sabe que habrá algo de competencia al respecto.

¿Jaime Vera a otro equipo del fútbol chileno?

Gaete partió diciendo que “Jaime Vera tiene su contrato vigente hasta fin de año, hasta el término del campeonato, después hay que seguir hablando con él para ver qué hacemos para el próximo año”.

“Puede haber llamadas, no digo que las tenga, de otros equipos, puede tener otras aspiraciones. Queremos terminar el campeonato primero y ahí empezar a planificar el 2026, porque se viene rápido, la Primera B empieza la última semana de enero”, agregó.

Ene se sentido, el timonel de Puerto Montt dejó en claro su deseo de que Vera se quede en el equipo: “Por supuesto, sería negar lo innegable. El año pasado armamos un equipo a última hora y estuvimos peleando, salimos terceros contra planillas mucho más grandes como la de Deportes Concepción y Deportes Melipilla”.

“En este año se apostó al ascenso, con jugadores que el cuerpo técnico pidió, y se logró el objetivo, así que, qué reproche se puede tener”, concluyó Gaete.