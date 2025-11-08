Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Segunda División Profesional

Sentados frente al mar: Deportes Puerto Montt vence a Osorno y asciende a la Primera B

Los Delfines tendrán un 2026 en la segunda categoría del fútbol chileno, tras un partidazo ante Provincial Osorno.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Puerto Montt ascendió.
© Deportes Puerto MonttPuerto Montt ascendió.

Otro técnico chileno que se consagra este 2025. Al exitoso paso de Esteban González por Coquimbo Unido y al retorno a la primera categoría logrado por Cristián “La Nona” Muñoz con la Universidad de Concepción, ahora se agrega el Pillo Vera y su tremendo retorno al Ascenso con Deportes Puerto Montt.

Año de técnicos chilenos, este 2025. El título obtenido por Deportes Puerto Montt termina de saldar una temporada en la que, en cada una de las categorías del fútbol nacional, un DT nacido en la angosta y extensa faja de tierra fue campeón. En esta ocasión, de la Segunda División Profesional.

Los Delfines fueron superiores a Provincial Osorno, en el Clásico del Sur, y terminaron llevándose el partido por 2-0, consagrándose como campeones de esta temporada. Faltaba un triunfo para asegurar la corona y fue lo que consiguieron.

Revivió en Coquimbo, le agradeció a todo Chile y… ¡le robaron la medalla de campeón!

ver también

Revivió en Coquimbo, le agradeció a todo Chile y… ¡le robaron la medalla de campeón!

Acciones del Deportes Puerto Montt vs Osorno

Se jugó en el Chinquihue, uno de los estadios con mejor panorámica del mundo. Allí, el cuadro local se valió de la tremenda actuación de Harold Antiñirre, quien marcó los dos tantos de los albiverdes.

La primera de las dos dianas surgió de un lanzamiento penal. El capitán de los Delfines no se puso nervioso y pudo poner la ventaja a favor del local con apenas doce minutos de juego.

Luego, Antiñirre repitió. Pase a la carrera que el oriundo de Hornopirén definió de gran manera, con el balón pasando entre los pies del portero de Provincial Osorno (43′). Partidazo del capitán.

Publicidad

¿Cómo fueron los goles de Puerto Montt?

“Inviable”: clubes amenazan con borrar torneo del fútbol chileno con ultimátum al Sifup y ANFP

ver también

“Inviable”: clubes amenazan con borrar torneo del fútbol chileno con ultimátum al Sifup y ANFP

Lee también
"Un llamado desde el extranjero": Marcelo Salas recibe oferta por Temuco
Chile

"Un llamado desde el extranjero": Marcelo Salas recibe oferta por Temuco

Liguilla del Ascenso en Primera B tiene programación confirmada
Chile

Liguilla del Ascenso en Primera B tiene programación confirmada

Recién dejó un club que perdió la licencia profesional y cuenta por qué pasó
Chile

Recién dejó un club que perdió la licencia profesional y cuenta por qué pasó

Fuentes expulsado por estallar contra Piero Maza: "¡Te haces el guapo acá, hazlo en...!"
Chile

Fuentes expulsado por estallar contra Piero Maza: "¡Te haces el guapo acá, hazlo en...!"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo