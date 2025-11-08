Otro técnico chileno que se consagra este 2025. Al exitoso paso de Esteban González por Coquimbo Unido y al retorno a la primera categoría logrado por Cristián “La Nona” Muñoz con la Universidad de Concepción, ahora se agrega el Pillo Vera y su tremendo retorno al Ascenso con Deportes Puerto Montt.

Año de técnicos chilenos, este 2025. El título obtenido por Deportes Puerto Montt termina de saldar una temporada en la que, en cada una de las categorías del fútbol nacional, un DT nacido en la angosta y extensa faja de tierra fue campeón. En esta ocasión, de la Segunda División Profesional.

Los Delfines fueron superiores a Provincial Osorno, en el Clásico del Sur, y terminaron llevándose el partido por 2-0, consagrándose como campeones de esta temporada. Faltaba un triunfo para asegurar la corona y fue lo que consiguieron.

Acciones del Deportes Puerto Montt vs Osorno

Se jugó en el Chinquihue, uno de los estadios con mejor panorámica del mundo. Allí, el cuadro local se valió de la tremenda actuación de Harold Antiñirre, quien marcó los dos tantos de los albiverdes.

La primera de las dos dianas surgió de un lanzamiento penal. El capitán de los Delfines no se puso nervioso y pudo poner la ventaja a favor del local con apenas doce minutos de juego.

Luego, Antiñirre repitió. Pase a la carrera que el oriundo de Hornopirén definió de gran manera, con el balón pasando entre los pies del portero de Provincial Osorno (43′). Partidazo del capitán.

