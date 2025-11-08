Triunfo de Colo Colo con lo justo. El cuadro popular consiguió una ajustada victoria, tras superar a Unión Española en el Estadio Santa Laura. Todo fue gracias a un ingenioso chispazo de Tomás Alarcón.

Las cosas iban parejas. Javier Correa había conseguido un importante gol, cuando la Unión Española jugaba mejor. Todo gracias a un contraataque veloz que fue resuelto por el trasandino y que tuvo como polémica una supuesta falta sobre Pablo Aránguiz en la jugada que lo antecedió.

Luego, Unión Española consiguió empatarlo por medio de un inspirado Aránguiz. El ex jugador de la Universidad de Chile disparó directo al arco, en un tiro libre, dejando sin posibilidades a Fernando De Paul.

La jugada que cambió el partido

Pero, fue, finalmente, la jugada de Tomás Alarcón la que se llevó los principales aplausos. Fue una avivada del jugador de Colo Colo, quien le pegó al palo del arquero en un tiro libre que tenía mucha más pinta de centro que de tiro directo.

¿Jugada preparada o creatividad del momento? Fue Fernando Ortiz el encargado de despejar las dudas, tras la victoria del Cacique. “No habíamos practicado la jugada, pero sí sabíamos que al arquero le gustaba mucho salir a cortar centros. Además, tenían uno más y tenían que arriesgar en ciertas situaciones”, aseguró el DT albo.

“Fue la viveza de Tomás (Alarcón) de verlo, la pelota entró y nos llevamos una victoria“, cerró el técnico de Colo Colo, que asumió que el partido no le salió como tenía esperado.

¿Cuáles son los números de Tomás Alarcón desde su llegada a Colo Colo?

Tomás Alarcón ha jugado un total de 23 encuentros desde su arribo al Cacique. El volante albo, eso sí, sólo ha jugado 886 minutos y, en ellos, ha logrado un solo gol.