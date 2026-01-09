Uno de los jugadores que no iba a ser considerado en Universidad de Chile para esta temporada es Renato Huerta. Claro que el delantero ya tiene nuevo club y defenderá a Cobresal.

Francisco “Paqui” Meneghini llegó con el serrucho al CDA y dejó una larga lista de futbolistas que no estaban entre sus planes para este 2026. Entre ellos estaba Huerta, quien no demoró mucho en encontrar un nuevo destino para su joven carrera.

Renato Huerta a Cobresal

Renato Huerta debutó con Universidad de Chile en el 2023, de la mano de Mauricio Pellegrino. Luego de la salida de este DT, el extremo no tuvo muchas oportunidades en el Romántico Viajero, por lo que partió a préstamo en 2024 a Unión La Calera.

En el 2025, Huerta estuvo cedido en Unión Española, club con el que descendió. En los Hispanos no tuvo mucha continuidad y solo disputó 4 partidos, con 1 asistencia. En su regreso al CDA, Paqui Meneghini no lo consideró en sus planes.

Por lo anterior, Renato Huerta comenzó con la búsqueda de un nuevo equipo y ahí fue donde apareció Cobresal. Los Mineros anunciaron con letras de liquidación la llegada del extremo de 21 años, quien se une al plantel que dirige Gustavo Huerta.

“Desde el cielo azul, a los 2.600 metros de altura de El Salvador, se incorpora a la faena con un solo objetivo: seguir creciendo y competir al máximo nivel “, indicaron las redes sociales del club del desierto, donde jugará por todo el 2026.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Huerta es un especialista en sacarle rendimiento a jugadores que no vienen en un buen momento, como lo demostró en el pasado con César Munder, Juan Carlos Gaete o Leonardo Valencia. En Universidad de Chile esperan que le pueda ayudar a dar el salto de calidad a una de sus jóvenes promesas.