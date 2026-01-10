Conformar un plantel competitivo para superar lo hecho en 2025. Tal es la consigna con la que la Universidad de Chile comienza la actual pretemporada, en la que el mercado de fichajes adquiere protagonismo.

La Universidad de Chile tiene la posibilidad de tener repartidas, nuevamente, sus energías, considerando que, de ganar el primer partido de clasificación, entrará a la zona de grupos de la Copa Sudamericana. A partir de allí, seis partidos internacionales que precisarán de un equipo con varias alternativas.

Todo esto, por supuesto, sin dejar de pensar en una de las máximas exigencias que viene haciendo el hincha azul con su equipo: la oportunidad de alzar nuevamente un título nacional. Es por eso que Francisco Meneghini pone varias de sus fichas en el torneo chileno, donde hay que considerar varias cosas para poder pensar en la composición final del plantel. Una de ellas: los cupos extranjeros.

Sacar un extranjero para poner otro

Paqui Meneghini ya sabe con quién contará y con quién no para este 2026. Leandro Fernández fue una de las cartas que se desechó de la U y puede partir otro extranjero.

Se trata de Sebastián Rodríguez, el Bigote, quien no supo sumar muchos minutos con Gustavo Álvarez y que no es pretendido por Francisco Meneghini. Por ende, se busca su salida.

Y ya habría avances al respecto. Peñarol es el club que parece meterse en el horizonte de Bigote. Según comentó el periodista de Tenfield, Alen Banewur Rubin, “ya existieron contactos y ambas partes están afines para el retorno del volante”.

¿Cuánto ha jugado Sebastián Rodríguez en la Universidad de Chile?

El volante bigotudo jugó nueve duelos con la U de Chile en 2025. Seis de ellos en la Liga de Primera y dos en Sudamericana. En total, jugó 354 minutos, sin marcar goles, ni dar asistencias.