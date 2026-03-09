Logró el ascenso con Concepción y ahora sorprende con fichaje en la Primera B: “Me despido…”

El mercado de fichajes se mueve en la Primera B y ahora es Rangers el elenco que suma un refuerzo de categoría para la campaña 2026. El elenco dirigido por Erwin Durán en tres partidos suma solo una unidad. A tal punto que solo supera a Curicó Unido por un gol de diferencia.

Ante esto, el cuadro talquino se fijó en un experimentado central para lograr repuntar en la tabla y seguir soñando con el ascenso. Lo que se da tras la lesión de Carlos Labrín en su rodilla izquierda y que tendrá al central fuera de las canchas por más de tres meses.

ver también Las frases de Pato Almendra que abren su puerta de salida en Deportes Concepción: “Cuando sienta que soy el problema…”

Dicha baja obligó a Durán a buscar opciones y se concretó una oportunidad de mercado de palabras mayores. Es que se logró la llegada de Sebastián Silva que fue puntal en la campaña de Deportes Concepción. A tal punto que en 2025 consiguió el ascenso a la Liga de Primera.

El defensa de 34 años en este 2026 no sumó minutos y no fue ni convocado por Patricio Almendra. Así las cosas, esto permitió su rápida negociación para sumarse a Rangers. Lo que hasta el propio jugador reveló en redes sociales.

Tweet placeholder

“Me despido con el corazón lleno de gratitud. Gracias por cada momento compartido, por cada alegría celebrada y por cada desafío que enfrentamos juntos”, indicó el defensa. “Formar parte de este hermoso club ha sido una experiencia inolvidable y me llevo conmigo recuerdos que siempre atesorare. Gracias a su gente que nos hace cada día especial”, complementó en su adiós al Conce.

Publicidad

Publicidad

Sebastián Silva se despidió de Concepción y todo indica que será nuevo jugador de Rangers

“Monito querido éxito en todo lo que venta”, agradeció Joaquín Larrivey, que ahora portará la cinta de capitán. “Todo el éxito hermanito, te mereces lo mejor. Eres un gran profesional y mejor persona”, agregó Nelson Sepulveda, otro de los referentes que despidió a su compañero de mil batallas.

¿Cuándo juega Rangers?

La fecha 4 de la Primera B tendrá como protagonista a uno de los clásicos más importantes de la categoría. Esto debido a que Curicó Unido recibe a Rangers el domingo 15 de marzo a las 18:00 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también Chileno nacido en Miami brilla en la Primera B y admira a Ronaldinho: “Mis compañeros me dicen que me corte…”

En resumen:

Sebastián Silva llega como refuerzo de Rangers tras ascender con Deportes Concepción en 2025.

El defensa de 34 años reemplaza a Carlos Labrín, lesionado por más de tres meses.

Rangers enfrentará a Curicó Unido el domingo 15 de marzo a las 18:00 horas.