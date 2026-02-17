Nicolás Peric es uno de los últimos ídolos de Rangers de Talca. Sin embargo, no está muy contento con la actual dirigencia del cuadro rojinegro y así lo manifestó en su locuaz estilo.

En el programa Pauta de Juego comentó una situación que le pasó, aparentemente, para el partido de Copa Chile que disputó el cuadro del Piduco ante Curicó Unido, jugado en el estadio Fiscal.

“Te puedo contar una anécdota, el otro día me mandaron dos entradas del partido de Rangers. Alguien X, no tengo idea ni quién es. Dos entradas”, comenzó relatando el ex arquero.

Señala que al ver eso en su teléfono, quedó sorprendido. “Le mando al rato después dos signos de interrogación y me dice estoy ayudando a los chiquillos para poder facilitarle las entradas que usted tiene por ser histórico del club”.

El Loco Peric señaló que esto obedece a una nueva política de Rangers. “El club el año pasado, en su aniversario, me regaló entradas de por vida. Eso fue”, confesó, pero quedó molesto por la forma en que lo trataron.

“Me mandó dos entradas. Es un premio, pero son las weas más ordinarias que he visto en mi vida. Perdón que haya dicho esto al aire. Ese es mi club“, se quejó amargamente por no tener cercanía con los dirigentes.

Cerró la historia señalando que “yo le dije amablemente muchas gracias, pero hasta luego. Que voy a usar las entradas de los muertos esos. Por eso están como están muchachitos, se olvidan de quiénes son”.