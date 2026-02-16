Vicente Pizarro continúa maravillando al fútbol argentino. Ahora fue en el triunfo por 2-0 de Rosario Central ante Barracas Central, en el partido disputado en el Gigante de Arroyito.

A pesar de haber jugado a mitad de semana en Copa Argentina, el Vicho no sintió desgaste y demostró estar en óptimas condiciones para ser un jugadorazo en el mediocampo del Canalla.

Los comentarios que recibió el formado en Colo Colo fueron espectaculares. Realmente se ha echado al bolsillo a los siempre críticos trasandinos, lo que demuestra que su DT Jorge Almirón acertó en su contratación.

“Nunca vi a un jugador como Pizarro en Central”

Los fanáticos de Central y del fútbol en general destacan que es un motor del equipo en su posición de volante, pues muestra un fútbol espectacular.

“Nunca vi a un jugador como Vicente Pizarro en Central en esa posición, aportando dinámica los 90 minutos”, señalan. “Decide bien en el 90% de sus intervenciones”, agregan.

Incluso lo califican como “el mejor refuerzo del fútbol argentino hasta ahora”, lo que es un espaldarazo al gran trabajo que viene cometiendo en su arribo a Central, donde ha jugado los 450 minutos que el equipo ha disputado.

Sus números fueron excelentes: 60m de 67 pases completó, tres de ellos claves. Además recuperó 9 pelotas y ganó 5 duelos, por lo que fue calificado con nota 8.3.

El próximo desafío de Central será este viernes, contra Talleres. Actualmente el elenco rosarino es cuarto en su zona, con 8 puntos en 5 partidos.

