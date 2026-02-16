Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol internacional

Vicente Pizarro se echa al bolsillo a Rosario Central: “El mejor refuerzo del fútbol argentino”

Otra actuación consagratoria del ex volante de Colo Colo, que fue figura en el triunfo 2-0 de Rosario Central ante Barracas.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Pizarro es figura en Rosario Central
© ArchivoPizarro es figura en Rosario Central

Vicente Pizarro continúa maravillando al fútbol argentino. Ahora fue en el triunfo por 2-0 de Rosario Central ante Barracas Central, en el partido disputado en el Gigante de Arroyito.

A pesar de haber jugado a mitad de semana en Copa Argentina, el Vicho no sintió desgaste y demostró estar en óptimas condiciones para ser un jugadorazo en el mediocampo del Canalla.

Los comentarios que recibió el formado en Colo Colo fueron espectaculares. Realmente se ha echado al bolsillo a los siempre críticos trasandinos, lo que demuestra que su DT Jorge Almirón acertó en su contratación.

“Nunca vi a un jugador como Pizarro en Central”

Los fanáticos de Central y del fútbol en general destacan que es un motor del equipo en su posición de volante, pues muestra un fútbol espectacular.

“Nunca vi a un jugador como Vicente Pizarro en Central en esa posición, aportando dinámica los 90 minutos”, señalan. “Decide bien en el 90% de sus intervenciones”, agregan.

Tweet placeholder
Publicidad

Incluso lo califican como “el mejor refuerzo del fútbol argentino hasta ahora”, lo que es un espaldarazo al gran trabajo que viene cometiendo en su arribo a Central, donde ha jugado los 450 minutos que el equipo ha disputado.

Sus números fueron excelentes: 60m de 67 pases completó, tres de ellos claves. Además recuperó 9 pelotas y ganó 5 duelos, por lo que fue calificado con nota 8.3.

Vicente Pizarro arma la jugada que sella el triunfo de Rosario Central

ver también

Vicente Pizarro arma la jugada que sella el triunfo de Rosario Central

El próximo desafío de Central será este viernes, contra Talleres. Actualmente el elenco rosarino es cuarto en su zona, con 8 puntos en 5 partidos.

Publicidad
Pizarro se llena de elogios en Rosario Central

Pizarro se llena de elogios en Rosario Central

Lee también
La increíble historia que cuenta Almirón sobre Vicente Pizarro
Internacional

La increíble historia que cuenta Almirón sobre Vicente Pizarro

Video: Vicho Pizarro arma la jugada que sella el triunfo de Rosario
Chile

Video: Vicho Pizarro arma la jugada que sella el triunfo de Rosario

Palacios y Pizarro entre los 10 jugadores más caros en Argentina
Internacional

Palacios y Pizarro entre los 10 jugadores más caros en Argentina

"Todos los días...": Vidal y la clave de la irrupción de la joyita alba
Colo Colo

"Todos los días...": Vidal y la clave de la irrupción de la joyita alba

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo