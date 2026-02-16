Vicente Pizarro se consolidó rápidamente como un inamovible del mediocampo de Rosario Central, que tiene al campeón mundial Ángel di María como la gran estrella. El talentosísimo volante ofensivo zurdo tuvo otra actuación para los aplausos en el Gigante de Arroyito.

Por si eso fuera poco, Di María le puso broche de oro al partido con una definición de globito que sentenció el 2-0 ante Barracas Central. Luego del partido, el Vicho habló de las sensaciones que le genera compartir el vestuario con el Fideo.

“Es impresionante lo que genera con la gente, lo que hace dentro de la cancha. El día a día que tiene, es un compañero espectacular”, manifestó Pizarro sobre el ex jugador del Real Madrid de España, la Juventus de Italia, el Manchester United de Inglaterra, el PSG de Francia y el Benfica de Portugal.

Ángel di María, la figura de Rosario Central. (Marcos Brindicci/Getty Images).

Pizarro añadió que “para qué decir lo que es como jugador, tiene una calidad tremenda, impresiona lo que hace. Siempre lo demostró en su carrera y lo sigue demostrando día a día”. Un sinfín de elogios para una de las grandes figuras que tiene el balompié trasandino. Quizás el mejor jugador de esa competencia.

ver también Vicente Pizarro se gana el corazón de Germán Rivarola, histórico de Rosario Central: “Lo más positivo es…”

Vicente Pizarro y Enzo Copetti se rinden ante Ángel di María, figura de Rosario Central

A los elogios de Vicente Pizarro para Ángel di María se sumó el delantero que abrió la cuenta a favor de Rosario Central: Enzo Copetti, quien fue asistido por Agustin Sandez y le puso fin a una larga sequía goleadora que venía desde abril pasado.

Publicidad

Publicidad

“Eso habla de Ángel, toda la carrera que hizo, el nombre que tiene, lo que ganó La jerarquía que tiene nos sorprende. Siempre saca la varita mágica, hizo un gol increíble”, manifestó Copetti, quien también tuvo experiencia por Racing Club y el Charlotte FC de Estados Unidos.

Ángel di María ha cautivado a toda Argentina con su nivel futbolístico a los 38 años. (Marcos Brindicci/Getty Images).

El ariete agregó que “es una locura. Sabemos lo que es Fideo para el club, una jerarquía muy grande. Nos enorgullece jugar con él”. Una sensación que seguro se repite entre todos los pupilos de Jorge Almirón en el cuadro Canalla, que debe afinar detalles para recibir a Talleres de Córdoba el 20 de febrero a las 22:15 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también Carlos Palacios y Vicente Pizarro entre los 10 jugadores más caros del fútbol argentino

Revisa el compacto del triunfo 2-0 de Rosario Central ante Barracas Central

Así va Rosario Central en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Rosario Central marcha en el 4° lugar de la tabla de posiciones en la primera etapa de la Liga Profesional de Argentina 2026.

Publicidad