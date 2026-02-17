A muchos jugadores hay que “esperarlos” cuando se cambian de equipo porque se deben adaptar. Eso no lo necesitó el volante chileno Vicente Pizarro, quien de inmediato rindió en su llegada a Rosario Central.

El mediocampista salió de Colo Colo y de inmediato tomó la camiseta de titular en el cuadro canalla, puesto que el entrenador Jorge Almirón le dio la responsabilidad y la confianza para jugar desde el arranque.

En Rosario existían dudas por el fichaje del Vicho, sin embargo, el ex capitán del Cacique a punta de rendimiento y buen fútbol se fue ganando elogios en el vecino país.

Periodista argentino llena de elogios a Vicente Pizarro

Muchas voces han analizado el rendimiento de Vicente Pizarro en Rosario Central y a ellas se sumó el periodista de radio La Red Cristian Riquelme, quien elogió el nivel del seleccionado chileno.

“Fue de menor a mayor. Es una grata sorpresa para el hincha y para quienes cubrimos al club. Por algo Almirón se fijó en él. Es un buen elemento y pasa a ser importante en el equipo. Junto a Ibarra hacen el mejor doble 5 del fútbol argentino hoy”, dijo el reportero a Emol.

“Aquellos que no lo teníamos visto, nos llevamos una grata sorpresa. Es una muy buena incorporación, es realmente un refuerzo“, agregó.

Vicente Pizarro es titular fijo en Rosario Central y suma minutos en la liga argentina, esperando el gran desafío del cuadro canalla en 2026, la Copa Libertadores de América.