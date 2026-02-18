Colo Colo parece haber dejado atrás sus fantasmas y, después de mucho esperarlo, por fin encontró el camino. El Cacique ha conseguido dos triunfos luego de su opaco estreno ante Deportes Limache y se metió en la pelea en la parte alta de la Liga de Primera.

Los resultados se le comenzaron a dar a Fernando Ortiz luego de haber estado con un pie afuera de la banca alba. El técnico ha trabajado intensamente con el plantel, enfocándose en un detalle que este miércoles salió a la luz.

Uno de los jugadores que agarró camiseta de titular en el Eterno Campeón se refirió a lo que ha sido el alza que han tenido en el torneo. Ahí destapó el principal pedido que ha hecho el Tano para que por fin puedan estar celebrando.

El especial pedido de Fernando Ortiz a Colo Colo para salir de su crisis

El repunte que ha tenido Colo Colo le sacó una mochila de encima al plantel. El Cacique recupera terreno en el inicio de la temporada y todo gracias a una orden que dio Fernando Ortiz.

Fernando Ortiz ha sacado a Colo Colo de sus crisis gracias a una prioridad dentro de la cancha. Foto: Photosport.

Este miércoles Jeyson Rojas habló en conferencia de prensa y se refirió a si es necesario que lleguen más jugadores. “Siempre hay cosas por mejorar, en estos momentos tuvimos los últimos partidos ganando en el final, pero trabajamos partido a partido, viendo lo que hay que mejorar“.

Publicidad

Publicidad

“Esto es partido a partido, es un equipo que se está formando, con muchos jugadores nuevos y vamos tomando confianza. Es cosa de tiempo, de afinar detalles y estoy seguro de que nos va a ir muy bien. El grupo está cada vez más fuerte“, añadió.

ver también Ya lo dirigió Ortiz: el argentino que se mete a última hora en el mercado de Colo Colo

Fue tras ello que Jeyson Rojas, que se ganara una camiseta de titular sentando a Matías Fernández Cordero, entró de lleno a lo que hizo Fernando Ortiz ante Unión La Calera. “Está buscando mucha seguridad atrás, hemos terminado los últimos partidos con el arco en cero“.

Finalmente, el lateral remarcó que “tratamos de darle seguridad a los compañeros y los goles van a salir. Lo que más remarca es atrás y después adelante tendremos opciones“.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz por fin toma un respiro después de semanas muy complicadas al mando de Colo Colo. El Cacique parece haber despertado y le mete miedo con su regularidad al resto de clubes.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz quiere mantener a Colo Colo en la pelea en la parte alta de la Liga de Primera. El Cacique se prepara para enfrentar a O’Higgins en Rancagua este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas.