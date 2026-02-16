Colo Colo volvió a ganar en la agonía ante Unión La Calera y un partido que, además de darle tres puntos, le deja una esperada noticia. Arturo Vidal y Fernando Ortiz han dejado de lado sus diferencias para poder sacar a flote al Cacique.

Días atrás, en la victoria ante Everton, el King sorprendió a todos al tomar un rol casi de técnico a un costado de la cancha. Esto generó revuelo, ya que el Tano estaba a su lado haciendo su pega, lo que podría haber generado algunos roces.

Sin embargo, el DT le restó importancia al tema previo al choque con Unión La Calera y el volante lo aprovechó repitiéndose el plato. Eso sí, sacando la voz tras el encuentro para ponerle punto final a algo que, para él, es totalmente normal para su edad.

Arturo Vidal cierra la polémica por ser un segundo DT de Fernando Ortiz en Colo Colo

Para Arturo Vidal, ser una especia de segundo DT de Colo Colo es algo lógico para el momento que vive su carrera. El King recibió el respaldo de Fernando Ortiz y nuevamente hizo de las suyas en el duelo ante Unión La Calera, algo que parece ayudar en los agónicos triunfos.

Arturo Vidal y Fernando Ortiz han sabido convivir por el bien de Colo Colo. Foto: Photosport.

Tras el partido en el Estadio Monumental, el volante sacó la voz sobre la situación y descartó de plano que haya provocado alguna polémica interna. “Es chistoso lo que habla la prensa, ya pasamos los límites“, comenzó señalando.

Para Arturo Vidal, su actuar se justifica en el momento que está viviendo en Colo Colo. “En todos los equipos del mundo el que tiene más experiencia ayuda afuera con una palabra, es para que el equipo mejore“.

En esa misma línea, el King tomó distancia y dejó en claro que más allá de lo que pueda hacer, quien tiene la última palabra es Fernando Ortiz. “Nunca le faltaría el respeto“.

Finalmente, el mediocampista insistió en ponerle punto final al tema y enfocarse en lo que está siendo el repunte del Eterno Campeón. “Hablar de eso es una tontera muy grande“.

Arturo Vidal disfruta de un nuevo rol en Colo Colo esta temporada. Fernando Ortiz no lo cortó pero sí le hizo entender que debe ayudar desde otras partes cuando ya no le quede bencina para estar dentro de la cancha.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada en Colo Colo?

Con su actuación ante Unión La Calera, Arturo Vidal llegó a los 3 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 233 minutos dentro de la cancha.