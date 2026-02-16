Nuevamente la cantera de Colo Colo vino al rescate para dejar tres puntos de oro en casa. Este domingo el Cacique venció por la cuenta mínima y en los descuentos a Unión La Calera, entre otras cosas, por la irrupción de una de sus joyas: Yastin Cuevas.

El delantero de 17 años, que venía de marcar en la fecha pasada también sobre la hora, ingresó desde el banquillo para armar la jugada del triunfo. Su nivel ha sacado aplausos entre los hinchas y especialmente en el camarín, donde Arturo Vidal está más que feliz.

El King ha tomado el rol de líder de los juveniles para que tengan confianza en sus primeros minutos en el profesionalismo y ha visto de cerca el aporte del atacante. Es por ello que tras el partido aprovechó de dedicarle palabras y explicar por qué ha rendido tan bien.

Arturo Vidal babea por Yastin Cuevas en Colo Colo

La aparición de Yastin Cuevas esta temporada parece ser una de las mejores noticias que ha tenido Colo Colo en mucho tiempo. El delantero ha tenido una encendida irrupción en el Cacique, siendo clave para los dos últimos triunfos con participaciones directas.

Yastin Cuevas otra vez ingresó desde el banquillo para “darle” el triunfo a Colo Colo. Foto: Photosport.

Tras asistir a Maximiliano Romero y darle la victoria, en el Eterno Campeón aplaudieron su nivel. Arturo Vidal fue quien sacó la voz y abordó lo que fue el ingreso del atacante. “Uno cuando está ahí no quiere salir, pero tiene que apoyar al que entra. Yastin entró bien, dio el pase. Estamos motivados, lo más importante es el triunfo“.

Para el King, la clave del buen inicio en el profesionalismo de Yastin Cuevas tiene que ver con su actitud. “Se entrena al máximo, está pendiente de los más grandes, todos los días trabaja igual. El Chino (Leandro Hernández) también“.

Finalmente y en esa misma línea, Arturo Vidal le pidió mantener su nivel para que así pueda ser determinante en la temporada 2026. “Esperamos que nos ayuden todo el año“.

Para Fernando Ortiz, la noticia llega en un momento clave. Javier Correa debió salir por problemas físicos y, de no llegar, podría tener la oportunidad de ser titular en la próxima fecha ante O’Higgins, justo antes del Superclásico con la U.

Yastin Cuevas ha demostrado que llegó a Colo Colo a pelear un lugar. El joven delantero se ha visto bien en sus primeros minutos en el Cacique y se transforma en la gran esperanza de la cantera para esta temporada.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Yastin Cuevas seguirá trabajando para ser titular en el próximo partido de Colo Colo en la Liga de Primera. Este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas el Cacique visita a O’Higgins.