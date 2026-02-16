Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

“Todos los días…”: Arturo Vidal revela la clave de la irrupción de Yastin Cuevas en Colo Colo

El King aplaudió el nivel que ha mostrado la apuesta en ataque de Fernando Ortiz en el Cacique. Remarcó que su rendimiento no es casualidad.

Por Jp Viluñir Silva

Sigue a Redgol en Google!
Arturo Vidal alabó a Yastin Cuevas por su momento en Colo Colo.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTArturo Vidal alabó a Yastin Cuevas por su momento en Colo Colo.

Nuevamente la cantera de Colo Colo vino al rescate para dejar tres puntos de oro en casa. Este domingo el Cacique venció por la cuenta mínima y en los descuentos a Unión La Calera, entre otras cosas, por la irrupción de una de sus joyas: Yastin Cuevas.

El delantero de 17 años, que venía de marcar en la fecha pasada también sobre la hora, ingresó desde el banquillo para armar la jugada del triunfo. Su nivel ha sacado aplausos entre los hinchas y especialmente en el camarín, donde Arturo Vidal está más que feliz.

El King ha tomado el rol de líder de los juveniles para que tengan confianza en sus primeros minutos en el profesionalismo y ha visto de cerca el aporte del atacante. Es por ello que tras el partido aprovechó de dedicarle palabras y explicar por qué ha rendido tan bien.

Arturo Vidal babea por Yastin Cuevas en Colo Colo

La aparición de Yastin Cuevas esta temporada parece ser una de las mejores noticias que ha tenido Colo Colo en mucho tiempo. El delantero ha tenido una encendida irrupción en el Cacique, siendo clave para los dos últimos triunfos con participaciones directas.

Yastin Cuevas otra vez ingresó desde el banquillo para “darle” el triunfo a Colo Colo. Foto: Photosport.

Yastin Cuevas otra vez ingresó desde el banquillo para “darle” el triunfo a Colo Colo. Foto: Photosport.

Tras asistir a Maximiliano Romero y darle la victoria, en el Eterno Campeón aplaudieron su nivel. Arturo Vidal fue quien sacó la voz y abordó lo que fue el ingreso del atacante. “Uno cuando está ahí no quiere salir, pero tiene que apoyar al que entra. Yastin entró bien, dio el pase. Estamos motivados, lo más importante es el triunfo“.

Publicidad

Para el King, la clave del buen inicio en el profesionalismo de Yastin Cuevas tiene que ver con su actitud. “Se entrena al máximo, está pendiente de los más grandes, todos los días trabaja igual. El Chino (Leandro Hernández) también“.

¿Calienta el Superclásico? La inesperada respuesta de Arturo Vidal y Colo Colo por la U

ver también

¿Calienta el Superclásico? La inesperada respuesta de Arturo Vidal y Colo Colo por la U

Finalmente y en esa misma línea, Arturo Vidal le pidió mantener su nivel para que así pueda ser determinante en la temporada 2026. “Esperamos que nos ayuden todo el año“.

Para Fernando Ortiz, la noticia llega en un momento clave. Javier Correa debió salir por problemas físicos y, de no llegar, podría tener la oportunidad de ser titular en la próxima fecha ante O’Higgins, justo antes del Superclásico con la U.

Publicidad

Yastin Cuevas ha demostrado que llegó a Colo Colo a pelear un lugar. El joven delantero se ha visto bien en sus primeros minutos en el Cacique y se transforma en la gran esperanza de la cantera para esta temporada.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Yastin Cuevas seguirá trabajando para ser titular en el próximo partido de Colo Colo en la Liga de Primera. Este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas el Cacique visita a O’Higgins.

No pasó piola: el eufórico abrazo de paz de Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

ver también

No pasó piola: el eufórico abrazo de paz de Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

Lee también
Cuestionan el acalorado abrazo de Vidal con Ortiz en Colo Colo
Colo Colo

Cuestionan el acalorado abrazo de Vidal con Ortiz en Colo Colo

"En un...": la inesperada respuesta de Vidal y Colo Colo por la U
Colo Colo

"En un...": la inesperada respuesta de Vidal y Colo Colo por la U

Video: el eufórico abrazo de paz de Vidal y Ortiz en Colo Colo
Colo Colo

Video: el eufórico abrazo de paz de Vidal y Ortiz en Colo Colo

Vidal tapa bocas y lo dicen los números: figura de Colo Colo
Colo Colo

Vidal tapa bocas y lo dicen los números: figura de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo