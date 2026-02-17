Ante la impaciencia de los hinchas de Universidad de Chile y la exigencia a Francisco Meneghini de conseguir buenos resultados, ya han empezado a salir nombres que pide el hincha para un posible reemplazo como director técnico.

Uno de estos nombres que están en la lista es el de Martín Lasarte, quien tuvo un paso por la U en 2014 y 2015. Destacando principalmente en su primer año, cuando a sus órdenes, salieron campeones y consiguieron la estrella número 17 en el Centro Deportivo Azul.

Esta opción creció con más fuerza luego de que en la despedida de José ‘Pepe’ Rojas, el uruguayo indicó que la puerta estaba abierta para volver a dirigir a la U. “Una vez alguien me dijo que siempre es lindo volver a donde fuiste feliz”, dijo Lasarte.

“Acá (en Universidad de Chile) me hicieron sentir como en mi casa, me adapté muy rápido porque éramos como una familia. Fue una linda etapa junto a la U y eso me permitió llegar incluso a dirigir la selección chilena”, mencionó el estratega.

Sin embargo, hoy este regreso parece que no podrá ser posible, ya que en conversación con Bolavip Chile, Martín Lasarte aclaró sus dichos: “Nunca digo nada con segunda. Yo lo dije porque lo sentí, porque me sentí feliz ahí, porque uno donde estuvo contento siempre quiere volver“.

Pero para responder si realmente existe la posibilidad de regresar al Romántico Viajero, Lasarte aclaró: “Yo no he hablado con nadie, nadie me ha llamado, o sea que no pasa nada. No sé por qué ahora le han dado un poco más a todo esto”.

Francisco Meneghini tiene que mejorar con Universidad de Chile. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El dolor de cabeza que tiene Universidad de Chile con el DT

Los números de Francisco Meneghini a las órdenes de Universidad de Chile no han sido positivos. Principalmente porque en las primeras tres fechas de la Liga de Primera 2026 no ha ganado.

El empate con Audax Italiano 0 a 0, la derrota en Talcahuano ante Huachipato y la igualdad sin goles ante Palestino en la última fecha ponen contra la cuerda floja al ex entrenador de O’Higgins.

Más aún con la presión que sus próximos tres partidos son importantes, ya que se medirán ante el puntero, Deportes Limache. Para posteriormente jugar el Superclásico contra Colo Colo y la fase previa de Copa Sudamericana ante Palestino.

De perder uno de estos tres partidos, la impaciencia en los hinchas azules terminará de agotarse y la dirigencia estará obligada a buscar nuevos nombres si no quieren tener una temporada con dudas a salir campeones del torneo nacional.